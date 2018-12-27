中女涉非禮男友10歲兒案　男童認與被告互相搔癢　被父迫叫她媽咪

中女涉非禮男友的10歲兒案續審，辯方繼續盤問事主，並直事主聲稱被啜耳珠及彈下體等事均沒有發生，並指事主為與親母同住而跨大事情，事主不同意，又認有與被告在床互相搔癢，並透露其父有迫他叫被告做「媽咪」，若不服從便會不養他。

年約四十歲的女被告在西九龍法院否認非禮男子的10歲兒子。（資料圖片）

被告L Y L，年約四十歲，被控一項非禮罪，指他於本年2月4日涉嫌性侵犯小學五年級的繼子X。

辯方在下午聆訊時繼續盤問X，並指被告根本沒有接觸X 的下體，或撫摸他上身，亦沒有作出啜耳珠，或拉住X不讓他離開，更沒有說「聽日再嚟過」等話，X 亦沒有叫被告走開，X 不同意說法。

曾與被告床上互相搔癢

但在盤問下，X 承認當晚有和被告在床上互相搔癢，亦承認為案發後得以搬回母親家中和轉校而感到高興。惟當辯方問及X 是否因希望轉和親生母親居住而故意向警方跨大案情時，X 則表示不同意。

指社工教他叫被告舅母

事主X 又透露，他的父親曾逼他叫被告做媽咪，又威脅若他不服從就不養他。因此當警方介入後，X 稱在學校社工的建議下，改稱被告為舅母。X 也確認案發當時被告是有醉意，但仍可以控制自己，但不知除他所見的兩杯紅酒外，被告案發當晚有否飲用其他酒精飲料。

社工否認曾教X叫被告舅母

控方又傳召X 學校的駐校社工徐姑娘作供。他稱X在案發翌日向他投訴時，確有提過沒有錢吃早餐，這亦非X第一次作相類投訴。而她得知X被侵犯後，便將X送到屯門醫院治理，但她否認有建議過X 可以改稱被告為舅母。

事主母稱事發前很少見X

事主X 親生母親亦有作供，她說因經濟問題，事發前無法接X同住，約在案發前一個月，受X的父親所託才短暫照顧X 兩次，其餘時間均很少見X，她對X的操行情況亦不了解。但她承認X曾向她表示，被告希望事主母親能代替其父照顧X，但事主母向X父求證時，X 的父親卻指沒有這個打算。

裁判官裁定被告表證成立，被告需要答辯，案件押後至明年1月4日續審。

案件編號：WKCC3467/2018