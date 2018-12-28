【大埔公路翻九巴】爭取逾一年半　意外路段終安裝快相機

今年2月初大埔公路發生九巴翻側致命車禍，釀成19死60多傷慘劇。意外後，多名區議員要求於事發位置加裝俗稱「快相機」的固定偵速攝影機，政府亦關注專營巴士的安全，成立香港專營巴士服務獨立檢討委員會，審視專營巴士的監管以及提出改善建議，預料會於短期內公布檢討報告。 大埔區議員陳笑權於去年中曾發信要求於事發路段附近安裝「快相機」，惟政府一直未有回覆，直至意外發生後，再商討相關事宜。與發信相距約一年半後，陳笑權表示，大約兩周前，運輸署終於在意外位置附近安裝了「快相機」，不過暫未知是否已正式運作。他表示，近日非法賽車的情況有減少，相信「快相機」可提升阻嚇力，提醒駕駛人士不要超速。 運輸署回覆《香港01》表示，於大埔公路大埔滘段近赤泥坪北行線，安裝固定偵速攝影機（即快相機）的工程，已在今年12月完成。警方尚未回覆「快相機」是否已啟用。

運輸署於事發路段附近安裝了「快相機」。（陳笑權提供相片）

非法賽車嚴重 車禍前已要求加裝快相機

意外發生於大埔滘，早於2015年，由於大埔公路大埔滘段不時有非法賽車，當區區議員陳笑權已要求運輸署研究調整該路段的車速限制，但對方沒有任何舉措。到2017年6月，他致函警方交通部，要求在大埔尾附近加裝「快相機」，加強阻嚇力，惟警方表示需獲運輸署指引才行動，之後警方亦再無回覆。

在意外釀成19死60多傷的慘劇後，社會關注涉事路段以及專營巴士的安全，再度要求運輸署將路段限速降至時速50公里，以及設置「快相機」等。陳笑權表示，大約兩周前，運輸署終於在事發巴士站附近、鄰近大埔尾村的位置，安裝了一部「快相機」，但未知是否已開始運作。不過他表示，近日非法賽車的問題有改善，相信已增加了阻嚇力，提高駕駛者警覺，「唔係要求（駕駛者）揸慢車，而係要求唔好超速，最緊要路面安全。」

陳笑權（後中）一直要求政府改善意外路段的交通安全。（資料圖片／張浩維攝）

九巴工會：意外後車長有多加留神

陳笑權又認為，除了意外路段，在新翠山莊附近，以及美援新村元洲仔路段，其實都可以考慮安裝「快相機」，本月初曾向運輸署提及相關建議。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰表示，他居住當區多年，晚上不時聽到有車輛在相關路段高速駛過，相信安裝「快相機」後，可增加阻嚇力，減少超速情況，「個度夜闌人靜，一定有功效」。他又稱，意外發生後，巴士車長經過路段時都會多加留神，小心駕駛，認同當局於該處設置「快相機」，以及調整時速限制，相信可減少意外發生。

今年2月初，大埔公路發生九巴翻側致命車禍，釀成19死60多傷慘劇。（資料圖片）

運輸署回覆《香港01》表示，於大埔公路大埔滘段近赤泥坪北行線，安裝固定偵速攝影機（即快相機）的工程，已在今年12月完成。

除了加裝「快相機」，運輸署於今年4月尾，正式將大埔公路─大埔滘段，由與麗坪路交界以西約1,540米處起，至其與雍宜路交界處止路段的車速限制，由70公里減至50公里。另外，政府亦成立香港專營巴士服務獨立檢討委員會，審視專營巴士的監管以及提出改善建議，預料會於短期內公布檢討報告。