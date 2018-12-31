【除夕夜．時鐘酒店】男女「開房」要求不同　兩類人想租會被拒

情色疑問，令人尬尷得不知如何開口。網上訂時鐘酒店程式負責人李偉年透露，每日都會收到客人以WhatsApp查詢，當中男客人總愛問「房入面有無鏡」。 部分日本酒店不准同性租雙人床房，其實不少香港時鐘酒店也是如此，李偉年說，有時鐘酒店年長老闆不願租給同性戀客，因為「覺得污糟」；另今年初曾有一名五旬外婆，疑在租住的時鐘酒店內殺死6歲孫仔後，時鐘酒店業界已不再租房給類似祖孫客。

李偉年指女士尤其重視床單清潔，「有蟻有昆蟲就最唔得！」（李澤彤攝）

李偉年認為不少人對時鐘酒店的認識不多，又不了解其格局，故建立推銷平台，讓租房人士可即時查詢心儀酒店有無房，亦有專人以WhatsApp解答問題，他說短短數月答盡不少疑難。

男女疑問大不同 一句可知是否新手

不少人會提問有關私穩保護問題，男女的問題也各有不同。「大致上一樣，男人10個有4個都會問有無鏡，塊鏡點擺、有幾大、有冇得控制。」女士則關注四周環境，尤其是重視床單清潔，「有蟻有昆蟲就最唔得！」其餘的會問有無安全套、廁所、支裝水等供應，「坦白說，問呢啲就會知佢係新手。」

要知道酒店是否「旺場」，可留意污衣籃是否常滿，拍攝當時為下午4時「較清靜」的時段，但污衣籃已裝滿一半。（李澤彤攝）

酒店持牌人年紀大 多不接受同性訂房

近年，不少人為性小眾人士爭取權益，期望他們可跟異性戀一樣可得到平等對待。李偉年指，現時近九成時鐘酒店仍不接受同性伴侶租房。「好多持牌人年紀都大啦，70多80歲，部分酒店都肯接受兩個女仔，但男男就好抗拒，佢哋話（男男）用嘅潤滑劑洗唔到，但普遍係因為傳統（觀念）。」他估計訂房程式客人中，有約一成為同性戀者，只要有酒店接納，他們已不太介意。

與男友一同經營性商店的Bella說，跟不少同性戀客人談論時，他們反映「搵地方解決」極困難，有時更出現尷尬難堪過程，「試過有女同性戀朋友同我講，上到一所時鐘酒店，未開口Reception（接待處人員）已經話『唔歡迎入住』。」

不過，多於二人訂房會獲接受，但平均每多一人要多加150元。他曾處理過查詢可否四人同房，「佢哋問個浴缸放唔放到四個人，我咪知佢哋係好多人玩囉！」

櫃台旁的燈廂亮起燈，即表示房間正在使用中。（李澤彤攝）

外婆疑殺孫案件後 業界謝絕借給帶同小孩人士

除了抗拒同性戀者，因應今年初曾發生過有外婆於租住的時鐘酒店內疑殺死孫兒後，不少持牌人及職員也很忌諱，不願意為同小孩的人士開方便之門。「大家都明白，好人好者點會同小朋友上嚟呢種地方幾個鐘！」

有些人選擇到時鐘酒店並非為做愛，李偉年說：「有情侶只係為睇DVD而嚟，WhatsApp 只係問有無USB頭同DVD機。」部分男士因工作到深夜，會選擇到時鐘酒店過夜，方便翌日上班，「半夜12點、1點到，一早就走，只係想瞓覺休息！」

舊區時鐘酒店往往以「頂手」方式轉讓

時鐘酒店不止在九龍塘，有的位於舊區唐樓內。李偉年解釋說，不少時鐘酒店已獲發牌多年，由於新領旅館牌照的過程繁複、費用又高，每每需花上過百萬元，又需18個月通過多個安全測試，難以預計結果，故多以「頂手」方式轉讓，因而較有「歷史」，「好多會再裝修加新嘢，但硬件唔會太大變動，而家有啲有投影機電視。」