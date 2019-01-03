日本下周一起徵收1000日元離境稅　港人要避稅三日內要買機票

不少港人都愛到日本旅遊，甚至當成第二個「家鄉」。但即將到日本的旅客要注意，日本政府新增設的出境稅項「國際觀光旅客稅法」，即離境稅，將於下周一（1月7日）起徵收。即由日本各地的機場乘搭飛機或口岸搭船出境的旅客，無論國內人士或外國人，都必須支付1000日圓（折合約73港元），稅項於購買機票或船票時已收取。 如果要避開徵稅，旅客由即日至起至本周日（1月6日），仍有三日「限期」可選購機票。

日本政府增設的新出境稅項「國際觀光旅客稅」，即出國稅，將於下周一（1月7日）起開徵收取。（視覺中國）

根據日本觀光廳資料，2017年共有223萬香港旅客人次到訪日本。日本政府增設的新出境稅項「國際觀光旅客稅」，即離境稅，將於下周一（1月7日）起開徵。從日本各地乘搭飛機或船隻出境的旅客，不分國內人士或外國旅客，都必須支付1000日圓（折合約73港元）稅項，並於購買機票或船票時，由有關公司代為收取。日本當局指，稅項將作為加強推廣日本旅遊業，以及改善旅客使用的設施。

但未滿2歲的幼兒、從日本出國，但因天氣原因或機材突然損壞必須返回日本的旅客、入境後24小時內出境的轉機旅客、船舶或航空機組人員或因公出訪日本的外交官員等可獲豁免稅項。

此外，只要在本周日（1月6日）或之前購買的機票，則不用繳交有關稅項，欲要免卻1000日元的旅客，仍有三日「限期」可選購機票或更改機票呢。

東瀛遊執行董事禤國全表示，職員將會提醒出發的顧客，旅行社會代收有關稅項，但他坦言，現時超過30個國家或地方，包括香港以內均向旅客收取相關稅項，相信對旅客前往當地的意慾影響很少，「70蚊對不少旅客來說不太嚴重，東南亞、英國、德國以至內地都有收稅，所以唔會太有影響。」可是，日本政府有意於今年底前增加消費稅至10%，酒店、食品等價值卻有可能有些微影響。