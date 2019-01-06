近視年輕化　3歲童度數與7歲兄相近　醫生促兩歲前不接觸電子產品

近年電子產品普及，不少學童自幼開始用來學習或娛樂，亦令近視情況加劇。有政黨於去年訪問逾千名家長，了解3至12歲學童眼睛健康情況。超過四成受訪家長表示子女有配戴眼鏡，及有兩成指出沒有限制子女使用電子產品的時間長度。 有眼科醫生指，港人近視率逐漸年輕化，及有「加快、加深」趨勢，更有3至4歲小童的近視度數，與其家族的7至8歲兄、姊相近，估計和接觸多電子產品有關。醫生建議，學童應定期驗眼，及多參與戶外活動，而兩歲前則不應接觸電子產品。

民建聯立法會議員陳恒鑌（左）及眼科醫生周伯展（右）。（李慧妍攝）

民建聯於去年8月至12月，在全港18區訪問了1,027名育有3至12歲學童的家長。41.2%受訪家長指子女有配戴眼鏡，58.8%表示子女未有配戴眼鏡。在配戴眼鏡學童中，74.8%有近視，11.8%有遠視，38.4%有散光。另外，15.6%學童由0至3歲開始有視力問題，46.8%由4至6歲開始，29.8%由7至9歲開始。

兩成家長無限制子女使用電子產品時間

使用電子產品時間長度方面，44.9%受訪家長指子女每天少於2小時使用，31.4%多於2小時，15.6%多於4小時。但有20%家長沒有限制子女使用電子產品的時間。69.6%家長表示子女用以娛樂，50.4%為功課需要，23.9%為社交通訊。

陳恒鑌：教育局及校方應避免網上功課

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，三年班學童已需做網上功課，包括常識及英文閱讀，至少1至2小時，「有啲功課要查資料，多則花3、4小時，隨著升班壓力，只會增加網上功課。」他認為，教育局及校方應避免要求網上功課，及倡議每日有一小時戶外活動，以預防兒童患上近視。

建議政府增設驗眼津貼

此外，他建議政府應儘快制訂「預防兒童及青少年近視」政策，及每年撥款3億元增設「學童驗眼」津貼，即向每人資助800至1,200元。

眼科醫生周伯展則指，港人近視患病率為全球最高，主因為亞洲人基因比歐美人士更易近視，加上環境因素，如青年需應付功課、考試等「近距離工作」，較少戶外活動，導致近視情況愈趨嚴重。

受訪家長指，子女使用電子產品多以娛樂為主，其次為功課需要及社交通訊。（資料圖片 / 陳嘉元攝）

6歲為眼睛發展黃金期 延遲發現問題會致斜視或弱視

周伯展表示，目前衛生署學生健康服務中心設有的學童視力測試服務，由註冊視光師作評估，「學童太細嗰未必能表達，應該由眼科醫生作檢查、跟進最好。」而調查發現，本港每年有近16萬名小學生未有接受定期驗眼，周伯展直言：「6歲後是眼睛發育黃金期，若延遲發現問題、或無適當治療，就會出現弱視、斜視等。」

他補充，學童未能在8歲前接受矯視，近視會持續惡化。他又強調，2歲前的小童眼球脆弱，「零容忍」家長以「電子奶嘴」作安撫。

護眼「貼士」： 1. 將電子產品設為護眼或藍光模式，其光度、對比、顏色及色溫調至柔和。周伯展指，因小童對光線強度較敏感，故「將屏幕調到啱啱睇得清楚就可以。」 2. 使用電子產品時應有充足光線，切勿熄燈後使用； 3. 使用電子產品時保持一定距離，包括與手機相距30厘米、平板電腦相距40厘米、手提電腦相距50厘米、桌上電腦相距100厘米； 4. 眨眼有助緩解疲勞。周伯展表示，正常人一般5至6秒便會眨眼一次，但打機時或長達3分鐘也不會眨眼休息，相當傷眼； 5. 使用用電子產品或工作、學習時，每20分鐘休息至少20秒，雙眼望向20呎外遠處休息（或可借助鏡子成像特性，望遠處事物），及起身行20步。