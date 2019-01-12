【收緊長者綜援】60大壽後可多千元落空　59歲失業漢：自殺都似

社會福利署早前宣布，將調高領取長者綜援的合資格年齡，由現時的60歲調高至65歲，今年2月1日生效。有社福界團體及政黨今早（12日）在特首辦外抗議，稱有關政策未有諮詢公眾，要求政府擱置安排。 有59歲領綜援人士直言，本身因健康欠佳而難覓工作，措施令他大失預算，面臨財政壓力，倘實行新綜援政策，他深感無奈：「自殺都似」。

59歲的鄧先生稱措施令其大失預算，揚言「自殺都似」。（李家偉攝）

立法會議員邵家臻、香港社會服務聯會、香港社會工作人員協會、香港社會工作者總工會等團體約50人，今日（12日）在特首辦外示威，抗議社署調高申領長者綜援年齡門檻的決定，要求政府盡快撤回有關措施。

眼耳不好難搵工 59歲鄧先生一直領綜援

現正領取每月2,455元健全人士綜援、59歲的鄧先生表示，受視力、聽力欠佳所限，一直難以尋找工作，過去兩、三年寄出的求職信亦石沉大海。他曾經當過兩天保安員，但因為聽力障礙聽不到傳呼機被解僱，只好領取綜援維生。他今年60歲後，原可轉領金額3,485元的長者綜援，但立法會去年通過將長者綜援資格提升至65歲，政府今年2月實行，他只能繼續領取健全人士綜援，較長者綜援少1,030元。

他現時居住社福機構營運的單身人士宿舍，惟該宿舍規定61歲前需要搬走，本來打算透過1,390元租金津貼，加上滿60歲可多千元的長者綜援解決住屋燃眉之急，然而政府卻在2月1日調高門檻，令其大失預算，面對此難關，他深感憂心說：「自殺都似」。

邵家臻指，民主派不能接受以關愛基金補貼的做法。（李家偉攝） 工黨主席郭永健稱，目前香港未就年齡歧視立法，長者在職場被歧視的情況仍會出現，長者「極難搵工」。他又提到，健全人士的綜援金額都難以維持日常生活所需，政府有必要全面檢討綜援制度。 邵家臻批評，政府打算調高門檻讓長者重投職場，做法「九唔搭八」，強調綜援是社會保障政策，並非人力政策。較早前邵曾與社福界代表就財政預算案與財政司司長陳茂波會面，他指大部分代表都曾經在會上對措施表達不滿，要求政府擱置調高門檻的決定，惟政府方面依然無任何回應。



民主派不接受借「關愛基金」派錢補鑊

有政黨建議可以關愛基金「補漏拾遺」，為受措施影響的綜援申領人補貼差額。邵家臻表示，民主派不能接受有關的做法，稱「關愛基金」非「面子基金」，不能以基金為政府的錯誤施政「補鑊」。他又提到，做法會花上不必要的行政費用，擱置措施是最明智做法。

捍衛綜援權利大聯盟促請政府立即擱置有關安排，擔心先例一開，政府日後會在未諮詢長者及業界下，隨意收緊長者領取其他社會福利的資格。大聯盟發言人歐陽達初直言，社會的聲音十分清楚，現時只等特首林鄭月娥收回有關決定。