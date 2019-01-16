【校園天地】港澳信義會明道小學「小木偶的快樂奇遇記」

港澳信義會明道小學是一所持續推廣愛閱讀的學校，在學校發展計劃中，課程本於閱讀，致力實現明道的故事王國。有見及此，本年度學校以「小木偶的快樂奇遇記」為主題，靈感來自故事書《小木偶奇遇記》。這是意大利作家卡洛·科洛迪於1880年創作的童話故事，內容既有趣又富教育意義。

主題學習的故事情境 小吉是一個身在福中不知福，既懶散又做事不認真的孩子。有一天，小吉的家人送他一本故事書Pinocchio(皮諾喬)，小吉認為做小木偶都不錯，可以不用讀書和做功課。小吉討厭故事中的Jiminy Cricket(吉明尼蟋蟀)，因為他常教訓小木偶，阻止他去玩樂！ 當天晚上，小吉感到無聊，正在打遊戲機時，把圖書推落地上，即時有強光將他變成綠色的蟋蟀。當他感到很害怕時，突然在眼前出現一個小男孩，原來他就是Pinocchio(皮諾喬)，他告訴小吉他自己的故事，並將小吉帶到故事天地，讓他了解學習的樂趣，並想辦法幫小吉找藍仙子，使小吉變回真小孩。

校方將將會以「小木偶的快樂奇遇記」為全學年的主題，以創新的延伸故事情節，帶動一連串別出心裁的學習活動。期望同學們一同參與支持小吉的大行動，建立樂於學習的態度、運用自主學習的能力及積極發揮自己的創意潛能。

主題學習巡禮

校方分別於上學期10月中及12月中進行「快快樂樂做運動」和「願主愛圍繞你」的精彩活動，並將於下學期進行「『普』出快樂小舞台」、「STEM開心小玩意」及「MT’s Got Talent」。一連串別出心裁的愉快學習活動，同學們單單聽到活動介紹就已經十分雀躍。

精彩活動花絮

體育科在10月份舉辦了「快快樂樂做運動」，內容十分豐富，包括：班際躲避盤比賽、競技比賽、運動講座及AR體感遊戲（戰繩、踏板、拳擊等）。此外，聖經科以「願主愛圍繞你」為題，在校園傳揚愛的信息，又在12月份舉辦「聖經百萬富翁問題比賽」，部份高年級同學積極閱讀聖經，對聖經的真理甚感興趣，整體師生都感受到愛中成長的寶貴，全校進行了一個既蒙福又窩心的非一般活動。精彩的活動花絮令人回味，籌備中的活動令人期待！

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（內容由港澳信義會明道小學提供）

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