女子涉庭上擲幣案　被告稱不滿裁決求關注　自辯終可上庭吐不快

中年女子賴容涉嫌在法庭向法官方向擲幣案，賴被裁定表證成立後，今午（16日）出庭自辯，並稱因早前涉的民事案件，直言不滿法院裁決，自覺投訴無門，為想引起他人注意，故在庭內擲銀，她強調無意傷人，故特選用「毫子」而非「大餅」，並向庭內無人位置擲出，她又指該聆案官的裁決令她心情低落，甚至想過自殺，現在至少可以在庭上提及她的不滿。

被告賴容(前)並無律師代表，盤問證人時頭頭是道。（李慧娜攝）

被告賴容，50歲，否認於去年6月20日在高等法院第四法庭，投擲硬幣襲擊女保安朱肖雲。

不滿聆案官要索閱精神報告

控方舉證完畢後，裁判官裁定表證成立，被告下午出庭自辯。被告指她曾任廣華醫院病人助理，但自2009年因工受傷後，便沒有工作。她指林美施聆案官在處理其民事索償案時，要求她索取一份精神科報告，被告認為沒有必要，故對林官的決定感到憤怒，她便去信3位「首席法官」投訴，包括：潘兆童法官、張舉能法官及馬道立法官，惟沒得到正面回應。

被保安跟蹤感煩擾下擲幣

去年6月20日，被告打算到高等法院潘兆童法官的庭內表達訴求，她走到潘官的庭內，並站在潘官面前欲開始說話，潘官卻立即休庭，被告及後遭書記趕離庭。

被告稱，此時保安員開始尾隨著她，她感到十分煩擾，胡亂走到其他法庭內坐下。發現女保安朱肖雲在庭內監察她，她雖然感到生氣，但同時不想傷到人，故沒有用「大餅」，面是拿出了毫子向無人的位置擲去。

終可在庭上訴說對裁決的不滿

被告又稱她因林官的決定及投訴無門而感到情緒低落，一度想過跳樓。

主控官盤問時，被告澄清她當天非一開始便有計劃地到涉案法庭擲硬幣，只是因為後來被保安煩擾，走到涉案法庭後才有這念頭，她解釋擲硬幣是想引起他人注意她，因為她已無其他投訴的渠道，現在至少可在法庭內講述一下有關不滿林官決定一事。

直言無律師代表困難重重

被告在結案陳辭時直言，一直以來都投訴無門，向法庭要求索取聆訊謄本時，亦非首次申請便獲批，她稱有很多沒有律師代表的訴訟人也在訴訟上面對種種狀況。案件將押後至本月23日裁決。

案件編號：ESCC1517/2018