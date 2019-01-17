【派錢4000】五大個案解釋申領資格　月入低於幾多有望拎足4000？

政府將於下周一（21日）開始讓市民領取申領「關愛共享計劃」4,000元的表格，並在2月1日至4月30日期間接受申請。不少市民均於網上反映申請條件繁複，難以判斷自己是否合資格。《香港01》將透過五大個案，助讀者了解是否合乎資格申領4,000元。

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政府早前宣布，2月1日至4月30日期間，在職家庭津貼辦事處將會接受「關愛共享計劃」的申請，合資格的市民可於1月21日起，從網上下載或親身到職津處領取申請表格。而申請人只要於2018年12月31日符合以下的條件，填妥表格遞表後便可申領 4,000 元的款項：

申領資格

(a) 年滿18歲； (b) 持香港身份證； (c) 通常居住在香港； (d) 沒有受惠於2018-19年度《財政預算案》就綜援、長者生活津貼、高齡津貼或傷殘津貼發放的額外兩個月款項； (e) 無需繳交2017/18課稅年度的薪俸稅； (f) 在香港沒有物業。

雖然以上共有六大基本條件，但當中只有(a)至(d)四項是必需符合，即使申領人持有一個物業或曾經繳交薪俸稅，在扣除於2018-19年度《財政預算案》中的稅項減免及差餉減免的金額後，市民依然可以遞表申領扣除後的差額。詳情案例如下：

一般而言，在2018年畢業的大學生可申領全額4,000元。（資料圖片/余俊亮攝） 案例一：大學畢業生：可領足4,000元 假設一名本地大學生畢業後隨即找到一份月薪為15,000元的工作，並且與父母租住私樓的物業，他可申領全數4,000元。因為大學畢業生在2018/19的課稅年度毋須交薪俸稅，所以符合所有條件，可申領全額4,000元。

在2018年間平均月薪僅得或不足1.1萬元的成人，一般而言也可申領全額4,000元。（資料圖片） 案例二：月入1.1萬元或以下的人士：有望領足4,000元 若持香港身份證的成人在2018年間平均月薪僅得或不足1.1萬元，而且沒有任何物業，可申領全額4,000元，因為該人在2017/18的課稅年度毋須繳稅（收入不高於基本免稅額），同樣符合(a)至(f)的六項條件。不過，若申請者去年曾領取綜援等雙糧即不符合申領資格。

案例三：在外國留學、交流的學生

若有18歲以上的本地居民在2018年期間在外國留學或交流，不論在港居住的日數，依然符合「通常居住在香港」的條件。假若他們同時符合其他條件，依然可申領全額4,000元或部分款項。《香港01》記者亦曾致電計劃的熱線查詢，職員指只要申領人能提供3個月內發出的住址證明文件副本及並非已移民其他國家，一般而言都可獲批申請。

案例四：需繳交薪俸稅的人士

假設申請者在香港沒有物業，並於2017/18課稅年度獲寬減薪俸稅500元，就符合(a)至(d)、(f)共五項條件，在扣除 500 元稅款寬減額後，申請人就可獲發：

4,000（總派發金額）減 500（2018年稅款寬減額） = 3,500元（實質可獲得的金額）

然而若果申請人的稅款寬減額高於或等於4,000元，所有的本應獲發的款項已被扣除，即實質上無法領取「關愛共享計劃」的 4,000 元。

如圖片情況，2018年第一季獲差餉寛減1,000元，全年的差餉寛減即為 1,000 * 4 = 4,000 元，申請人就可申領到 4,000 - 4,000 = 0 元，意指申領人未能在是次計劃中申領任何差額。（政府廣告截圖）

案例五：需繳交差餉的人士

若有申請人只持有一個自住物業，只要符合就符合(a)至(e)五項條件，依然可申領4,000元。假設申請人一季獲差餉寛減 250 元，全年的差餉寛減即為：

200 元 （第一季差餉寛減額）X 4（四季） = 800 元（全年四季差餉寛減總額）

換言之，申請人就可申領到：

4,000 元（總派發金額）- 800 元（2018年全年四季差餉寛減總額） = 3,200 元（可獲派的金額）

另外，假設申請人除獲豁免800元差餉外，亦獲寬免500元薪俸稅，則最終可申領到：

4,000 元（總派發金額）- 800 元（2018年全年四季差餉寛減總額）- 500元（薪俸稅寬免） = 2,700 元（可獲派的金額）

而若果申請人的稅款寬減額高於或等於4,000元，所有的本應獲發的款項已被扣除，即實質上無法領取「關愛共享計劃」的 4,000 元。

除了以上案例，政府曾估計約有 280 萬人合符資格申請今次關愛共享計劃；而持有至少兩個物業的人士、在2018年獲稅項減免或差餉減免高於4,000元的人士、已移民到國外的香港居民等等不符合(a)至(f)條件的市民，就將不能參與是次「關愛共享計劃」。