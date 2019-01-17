Burberry中環開倉驚現二百人長龍　OL等兩小時買心頭好：飯都未食

中環都爹利街今（17日）驚現排隊長龍，中午時份更一度有近200人輪候，據悉上址為知名品牌Burberry開倉大減價，全場低至兩折，惟只供會員參與。有在中環上班的OL表示，藉著午飯時間到場外排隊，粗略估算已等近兩小時，笑言「飯都未食」，只為買到心頭好。

職員透露，今早10時已有近百人於門外排隊，有見及此公司亦有加派人手於現場維持秩序。（文雪萍攝）

開倉為期三天 到後天下午五時結束

網上瘋傳多張中環都爹利街出現排隊長龍的圖片，《香港01》記者於中午時份到現場觀察，近200人於中環印刷行地下等待上樓，到大廈內的知名品牌Burberry開倉大減價會場，據了解場內貨品全僅以原價二折發售。

有職員透露，活動為期三天，由今天早上9時開始至後天下午5時結束，笑言今早已有近百人於門外排隊，有見及此公司亦有加派人手於現場維持秩序。他續說，雖然活動只供會員參加，但市民只須於網上登記註冊成為會員便可。

於下午三時人潮仍未散去。（文雪萍攝）

有市民放棄午飯僅為求買到心頭好

於中環上班的OL何小姐說，較早時收到Burberry的邀請電郵，因此藉著午飯時間來排隊，粗略估算已等近兩小時。她又笑言，過往亦有追捧相關牌子的貨品，擔憂入場時心儀貨品已經售罄，故放棄午飯到場外排隊，僅為求買到心頭好。

而學生陳小姐則稱，過往不同牌子開倉大減價亦會「捧場」，而剛巧今天放假，因此專程到現場排隊「執平貨」。她續說，沒有消費預計：「要入到睇吓仲有咩先知。」