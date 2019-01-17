Burberry中環開倉低至2折　非會員有辦法可在餘下兩日購物

每逢名牌開倉，名店外必定大排長龍。今日（17日）中環都爹利街便出現一條為買知名品牌Burberry開倉產品的人龍，皆因全場商品售價低至正價的兩折，但只供會員購買。 不過要做會員其實不難！市民只需在On The List網站免費登記成為會員，即可透過電郵獲取個人邀請信，可在餘下兩天減價日掃貨。

只要在On The list網站免費登記成為會員，即可透過電郵獲取個人邀請信，把握最後機會參與是次減價活動。（電郵截圖）

只需一分鐘即可成為合資格會員

《香港01》記者今日中午發現，中環都爹利街出現一條人龍，原來知名品牌Burberry開倉大減價，全場商品低至兩折，吸引不少上班族趁午飯時間購買「心頭好」，有中環OL趁放飯時間排隊入場。

但非會員不用灰心，成為會員只需要1分鐘，且是免費。市民只需到On The List網站，填妥簡單個人資料，已可參與「會員快閃 - 購物體驗」，並隨即收到今次Burberry開倉大減價活動的個人邀請信，享受優惠。

一連3日Burberry開倉大減價今日展開，已吸引逾百人排隊搶平貨。（文雪萍攝）

今次Burberry一連三日「快閃」開倉只限於中環都爹利街6號印刷行地下On The List店舖，今早僅限優越會員購物，其後開放予一般會員參與，至本周六（19日）下午5時結束。有意趕「尾班車」的市民，可考慮登記成會員參與，日後也可憑每周個人電子邀請函參加不同活動。由於活動只供會員參與，故個人電子邀請函只供會員一人使用，不可帶同非會員的朋友一同參加。

參與「快閃」活動也有要求，除了要出示會員電子證及完成身份核實程序，有關減價商品也不設退換及不得轉售，加上所有售賣貨品是由合作品牌提供，數量有限，以先到先得形式出售。