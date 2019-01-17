VAVE儲值卡下月停止服務　通訊辦呼籲停止購買及增值

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流動虛擬網絡營辦商世紀互聯移動通訊有限公司（「21Vianet Mobile」）今日（17日）宣布，旗下以「VAVE」品牌經營的流動電話服務下月起停止，承諾會在服務停止後的三個月內，協助客戶轉攜號碼至其他流動服務營辦商。通訊事務管理局辦公室呼籲市民停止購買任何21Vianet Mobile仍於市面上發售的流動智能卡。

21Vianet Mobile宣布下月起停止提供流動電話服務。（網站截圖）

客戶欲保留現有號碼須於４月底前轉台

通訊辦收到21Vianet Mobile通知，該公司將於今年2月1日起停止提供流動電話服務，故呼籲市民停止購買任何21Vianet Mobile仍於市面上發售的流動智能卡，而21Vianet Mobile現有客戶亦不應為其流動智能卡增值，並可聯絡21Vianet Mobile查詢就服務停止而所作的相關安排。

通訊辦提醒21Vianet Mobile的客戶，如欲以現有流動號碼繼續使用流動服務，應在今年4月30日前向其他流動服務營辦商辦理號碼轉攜；否則在上述日子後，他們的現有號碼或不能轉攜至其他流動服務營辦商。

21Vianet Mobile 致通訊辦的停止服務通知書。（網上截圖）

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