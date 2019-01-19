【機場三跑】周五處理2342架次航機破紀錄　民航處長：證需求殷切

民航處於昨日（18日，本周五）共處理2,342架次航機，數量超越前年超強颱風天鴿襲港後的升降紀錄，再創下單日新高。 民航處處長李天柱稱，周五於沒有雙跑道通宵運作的情況下刷新紀錄，證明航空交通需求殷切，而民航處已積極增聘人手，以應付航空交通的需求。

民航處於周五(18日)一共處理了2,342架次航機。（資料圖片）

香港國際機場昨日全日錄得1,202架次航機在香港國際機場升降，另外為1,140架次不在香港國際機場升降的過境航班提供航空交通管制服務，總計於24小時內處理了2,342架次航機，創下單日處理航機數量的新高。

原有的紀錄為2,341架次，於2017年8月24日，超強颱風天鴿襲港後，機場恢復運作時錄得。

民航處處長李天柱稱民航處已積極增聘人手。（資料圖片）

昨日非高峰期 非雙跑道通宵運作

民航處處長李天柱稱，過往的航班高峰出現於節日長假期前後，或在颱風過後疏導航班時錄得。不過周五在沒有雙跑道通宵運作的情況下刷新紀錄，足證航空交通需求殷切。而整體而言，民航處於2018年處理的航班數量較2017年增加了7.1%，證明航空交通需求殷切。他稱，民航處已積極增聘人手，亦正研究三跑道系統落成啟用前逐步提升現有雙跑道的容量，以應付航空交通需求的增長。