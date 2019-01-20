「渠蓋王」誕生　建築師憑洋紫荊小白鷺圖案奪冠　最快年底鋪渠

渠務署適逢30周年，去年12月舉辦全港首個渠蓋設計比賽。結果昨日（19日）揭曉，現職建築師楊鳳儀（Grace）在渠蓋上以圖像講述水循環、生物多樣性、河道活化等，並配以小白鷺、洋紫荊花等本港特色，從逾1,400份作品中脫穎而出，奪得冠軍，她的作品榮登「渠蓋王」。 渠務署助理署長崔偉誠大讚其設計理念完整，「其他作品都好好，只係對手太強」，並透露市民最快可於年底見到新渠蓋真身。

現職建築師楊鳳儀（Grace）設計的渠蓋獲得比賽冠軍。（吳鍾坤攝）

含多個元素 靈感源自啟德河活化工程

由楊鳳儀設計的渠蓋，左邊上面有代表香港的洋紫荊花，天然石飾面代表着綠化環境；右邊由遠至近的線條為清潔的河道及流水，前方正準備展翅高飛的小白鷺，則喻意生氣以及新活力，至於頂端的彩雲則與流水均是水循環的一部分。

她透露設計的靈感來自啟德河活化工程，「當時睇到啟德河嘅圖片，見到好似小白鷺嘅留鳥，原來做好渠務，唔使去新界都可以見到佢哋。」她認為整個畫面甚為美好，於是將想法加入渠蓋上。

楊鳳儀奪冠的渠蓋設計，靈感來自啟德河活化工程。（資料圖片／羅君豪攝)

渠蓋的左邊上方有代表香港的洋紫荊花，右邊由遠至近的線條為河道及流水。（吳鍾坤攝）

渠蓋分開後構圖仍完整 成摘桂冠因素之一

能夠在逾千份作品中跑出，實用性及美觀缺一不可。任職建築師逾10年的楊鳳儀直言，曾想過放棄參賽，因為渠蓋設計要考慮防滑、物料的耐用性等，且渠務的資料眾多難以消化，「用咗三日、每日8個鐘去做，都一度好掙扎係咪要放棄！」

最後，她採用放射性線條紋作主要元素，利用不同粗幼、深淺的凹凸花紋增加防滑；巧秒地利方形渠蓋的對角三角線成為圖案中河道及道路的分界，由渠蓋分開或拼合是都可以成為完整故事的圖案。

左起：亞軍及最具人氣獎為袁慧萍作品、冠軍由楊鳳儀創作、季軍則為簡紫茵所作。（吳鍾坤攝）

渠務署助理署長崔偉誠認為，楊鳳儀的作品不單考慮到防滑、耐用，更細心地加上渠蓋所需顯示的標記等外，「嗰三角形分開後仍然是完整圖案」。他透露各位評審對此設計達一致的評價，選為今次比賽的冠軍作品。

崔偉誠認為，楊鳳儀的作品考慮到防滑等實際用途，更細心加上標記。（吳鍾坤攝） 最快年底用於翠屏河項目 至於何時才能看到新渠蓋的真身？崔偉誠稱，渠蓋會先在年中於廠房進行製模及測試，最快在年底於活化觀塘翠屏河出現。 不過楊鳳儀說，到時渠蓋設計或會有微調，「key hole（俗稱渠蓋眼睛，方便抽起渠蓋）位可以再調下，因為原本唔一定要六角形。」

今次比賽共收逾1,400份作品，圖為其中一份參賽作品。（吳鍾坤攝）

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