50年來最熱「大寒」　天文台下午錄得23.4度　預測周二急跌至12度

今年「大寒」暖笠笠，下午尖沙嘴總部錄得最高氣溫一度飆升至攝氏23.4度，打破2001年錄得的23.3度，成為繼1969年「大寒」（錄得26.4度）、半世紀以來最高溫「大寒」，也是香港天文台有記錄以來第四高溫的「大寒」。

今日天氣和暖，有網民上午在大埔捕捉美景。（Chung Poon攝 - 社區天氣觀測計劃 CWOS）

今日（20日）是二十四節氣中的「大寒」，但氣溫不跌反升，天文台下午3時10分在尖沙嘴總部一度錄得最高氣溫達攝氏23.4度，成為近50年來最高溫的「大寒」，也是自1884年以來第四高溫的「大寒」。

天文台表示，廣東北部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在晚間抵達沿岸地區，明日（21日）該區氣溫將顯著下降，令本港氣溫如過山車般上落。

香港天文台下午3時10分在天文台尖沙嘴總部錄得攝氏23.4度（紅圈）。（手機截圖）

根據天文台最新九天天氣預報，受東北季候風影響，未來一兩日華南氣溫顯著下降，早上寒冷，預料乾燥的季候風會在本週持續影響華南，該區普遍天晴，日夜溫差較大。下周二（22日）最低氣溫僅得12度，早上寒冷；至本周中後期，氣溫又稍回升，周五及六（25及26日）最高氣溫達21度。

翻查天文台記錄，最高溫的「大寒」發生在1969年，當年「大寒」最高氣溫達26.4度；而最寒冷的「大寒」發生在1895年，最低氣溫只有7.2度。