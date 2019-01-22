政府設綠色殯葬登記冊可選擇花園撒灰或海葬　陳肇始率先簽署響應

社會新聞
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食環署今日（22日）正式推出綠色殯葬中央登記名冊，市民可登記選擇離世後的綠色殯葬個人意願，包括在紀念花園撒灰或海葬，離世後署方會按登記人意願與家屬跟進。

食物及衞生局局長陳肇始今日到訪明日（23日）才啟用的葵涌紀念花園，並即場簽署登記個人意願，未來過世後選擇在紀念花園撒灰。

陳肇始（左三）簽署成為綠色殯葬登記名冊上的第一人。（陳倩婷攝）

綠色殯葬中央登記名冊今日正式推出，食物及衞生局局長陳肇始到訪明日（23日）啟用的新葵涌紀念花園時，率先選擇在紀念花園撒灰為個人意願，簽署成為登記名冊上的第一人。

市民今日起可循網站、電郵、郵寄或傳真方式，登記選擇離世後的綠色殯葬個人意願，即紀念花園撒灰或海葬二選一，親友為逝者申請火化時，食環署可從名冊得知登記人意願，再與家屬跟進。

截至2018年11月30日，食環署與私營墳場合共處理逾6,400宗綠色殯葬，佔全港死亡人數約14.8%。

新葵涌紀念花園內首設4部電子屏幕。（陳倩婷攝）

位於葵涌火葬場旁的新葵涌紀念花園明日起啟用，園內首設4部電子屏幕，方便市民在「無盡思念」網站悼念先人。

葵涌紀念花園是第12個紀念花園，佔地380平方米，園圃後方設靈灰安置所暫存骨灰。

綠色殯葬專題網站：www.greenburial.gov.hk

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