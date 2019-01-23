聲稱工作忙疏忽照顧兩狗　跟車工人被判社服令　官：無時間唔好養

跟車工人聲稱因工作繁忙，未有時間照顧兩隻狗，令他們在惡劣環境下生活，途人聞見惡臭不忍揭發事件。工人早前承認虐畜及無牌養狗等罪，案件今（23日）在屯門法院判刑，工人被判社會服務令160小時，並要罰款2千元，裁判官判刑時亦特別對工人說：「無時間就唔好養狗，要養就要負一定責任。」

被告陳占美飼養兩的元朗住所，案發時屋外有外有很多狗毛及狗糞。（資料圖片）

被告陳占美，35歲，承認於去年5月31日，沒有為他飼養的一隻瑪蓮萊犬及一隻唐隻提供獸醫治療，亦沒有為狗隻提供乾淨居所和食水，並有一狗未有向漁護署申領狗牌。

唐狗的大部分毛已脫落

控方案情指，有途人於去年5月在元朗木橋頭村，被告住所的花園聞到惡臭，並見到處有狗毛及狗糞，其中唐狗更是大部分毛已脫落，並面有血漬。愛護動物協會人員得知後到場觀察，發現花園內有大量狗糞，盛水盤子的水亦呈綠色，並有蟲及大量狗毛，唐狗當時動作緩慢，站立亦有困難，有嚴重皮膚病；另一狗則仍行動自如。

被告自稱愛狗之人

被告求情時自稱是愛狗之人，因工作繁忙才沒有時間照顧兩狗，又指該唐狗被人遺棄，他便收養下來，並有發現該唐狗有皮膚病，他亦有為唐狗施用皮膚護理噴務，並以為病情會自癒，現已知應帶看獸醫，他向法庭表示歉意，並承諾不會再犯。

案件編號：TMCC 2949/2018