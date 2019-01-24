調查：應屆大專畢業生月薪升至近1.7萬元　14%堅決不超時工作

有求職平台發表調查結果，發現整體大專畢業生的首份月薪平均高達近1.7萬元，超過八成受訪者滿意其首份工作。 報告亦提到，「跨國企業」成為最受歡迎的僱主，與有興趣加入「中資企業」的大專畢業生數目相差近三倍。 至於如何可以吸引應徵者？調查指，「彈性上班時間」、「於節日可早退」，以及「每月最少有一個星期五能早退」均有吸引力，亦有14%受訪者堅決否定超時工作。

調查發現，受訪畢業生的首份月薪平均為港幣16,892元，較上一次調查所得之港幣14,978元高出13%。（資料圖片）

求職平台JobsDB發表《2018年大專生就業狀況調查報告》，訪問了553名本地大專畢業生和本科生。調查發現，受訪畢業生的首份月薪平均為港幣16,892元，較上一次調查所得之港幣14,978元高出13%。報告又指，52%的受訪者預期月薪最多只有港幣16,000元，稱反映畢業生對自己首份工作的薪酬要求，符合市場實況。

調查提及，三成人須參加四至五次面試，才獲得他們的首份工作；而553名受訪者中，近兩成人（18%）不滿意離校後首份工作，他們的平均月薪為14,280元，低於整體畢業生的平均值16,892元超過兩千元。

而滿意第一份工的畢業生，平均入職月薪則為17,472元。

跨國企業成最受歡迎僱主

報告又反映，「跨國企業」是最受歡迎的僱主，35%的受訪者希望在「跨國企業」任職，較排在第二位的「政府部門」（19%）高出近一倍。而「中資企業」就只有8%受訪者支持，僅比起最後一名的「初創企業」（7%）高出一個百分點。

最多受訪者冀「晉升管理層」

調查亦查詢受訪者的目標，發現最多同學選擇「晉升管理層」（22%）作為畢業後首五年的目標，其次為「達成短期儲蓄目標」（18%）和「獨立生活」（14%）。當中「置業」（9%）跌出了三甲位置，報告分析認為或許因近年樓價屢創新高，年青人認為買樓對他們來說已是遙不可及的事。

14%學生堅決不超時工作

是次調查亦發現多了學生不願超時工作，堅決否定的人數有14%；另有多達72%的學生只會接受每星期超時工作少於6個小時，兩項數字均較上回調查的1%和57%高得多。

而最能夠吸引他們入職的非金錢褔利包括了「彈性上班時間」(21%) 、「於節日可早退 (14%)，以及「每月最少有一個星期五能早退」(12%)。

調查：Z世代關注​作息平衡 僱主需注意

調查指，取向雖與Z世代較重視個人生活質素，講求作息平衡的特性相符，然而香港亦已有個別公司試行「4+1工作週」(即是每週四天在辦公室辦公，一天在家工作)， 又或其他較具彈性的辦公時間和地點安排，但相關措施仍未屬市場主流，然而進入職場的Z世代日多，這方面的期望將值得僱主關注。