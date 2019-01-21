【校園天地】堅樂小學關愛長者先鋒　目標定立GoGoGo

讓「關心別人」不再成為口號，而是以行動去實行出來！堅樂第二小學的孩子一步步親身去體驗、探索社區上不同人士的需要，由學生、老師齊動筆，與大家分享其中的兩個夢：

關愛長者先鋒

「在這個過程中，我體驗到老人家上樓梯的辛苦，因為我在走樓梯的時候，我的腳就像有東西拖住一樣，所以我希望有更多人願意關愛有需要的長者。」

「在大街上，時時能看到推着紙皮的長者流着汗珠，如果再受別人的白眼，他們會怎樣想？所以希望大家給多點微笑，讓長者們感受到温暖。」

關愛長者先鋒。(基督教聖約教會堅樂第二小學圖片)

這個夢從一位學生的分享開始——他覺得自己獨居的祖母一個人生活孤單，需要別人的陪伴，他們便開始對獨居長者生了一份同理之心。他們多加了解香港獨居長者的生活後，發現部分長者仍生活在貧困潦倒的背景下，看著老人家歷經滄桑，滿布皺紋的面孔，便希

望為長者做一些事情。

他們一起去順天邨了解長者的生活情況。採訪後，發現長者們普遍都認為物價太高，甚至

有些長者只以麵包作糧食。於是他們就一起商量，希望替長者做飯、送飯、聊天，減輕生

活的壓力。

用心感受 親身體驗

我組的學生們為了能親身體驗長者的辛勞，他們自行設計了一個長者體驗活動，在雙腿繫

上腳鉛負重，亦背起約6KG的背包，模擬長者行動不便的雙腿及腰酸背痛。他們穿上這副

裝備後，嘗試搬紙皮、走樓梯。

尋訪社企 重新計劃

此外，他們亦到訪了機構「惜食堂」，因為這所機構與他們夢想計劃的性質相似，把已回收的安全食物煮成營養均衡的熱飯餐，以供深水埗區有需要的人士果腹。他們了解機構的運作後，發現處理食物需要經過安全檢測，而且需要具備食物保暖的用具，確保食物的安全，才能把食物送出。經過反思後，他們認為自己雖未有足夠的時間和能力製作大量的飯菜給長者，但他們也嘗試計劃與「惜食堂」合作，希望有一天能夠讓學校附近的居民也受惠。

(關愛長者先鋒： https://dreamstarter.collaction.hk/project/story/745/)

同學們合力拯救回收的食材，供長者食用。(基督教聖約教會堅樂第二小學圖片)

發洩101：發洩有理！

發洩101的由來

「發洩101」是由一群小六學生組成的藝術創作團體，我們的夢想是完成一本關於解壓的繪本，讓大家正視學生的壓力問題。近年學生的精神健康成為社會的焦點，不少學童遊走在壓力爆發的邊緣。學生一旦不懂抗壓、解壓，便容易會患上情緒病。情緒的積累就像是一個不斷膨脹的氣球，當沒有出口時，就會爆發。

走出課室

正因如此，我們「發洩101」正在設計一本繪本，以輕鬆的畫風介紹多種針對學生的解壓方法。這些方法以不傷害別人、不為他人帶來麻煩為原則。我們現階段在嘗試為我們的繪本加入不同的元素，但仍欠缺原創性。因此，我們去了香港數個極具個性的地方取靈感，包括大澳、大館、PMQ等等，我們發覺香港原來有很多美麗的地方，即使是毫不起眼的街角都隱藏了驚喜。同學利用手機為每個景點拍下多張照片，方便在往後創作繪本時，能以此參考，並考慮將本地的街景融入插畫當中，以增加繪本的吸引力。

早在十月時的創作。(基督教聖約教會堅樂第二小學圖片)

這只是個起點

啟夢者計劃是讓學生學懂獨立思考、團體合作等技巧，繼而回饋社會。我們已為挫折做好心理準備，但無論如何，我們會迎難以上向夢想進發。作為啟夢者計劃的老師，我想證明每個人都值得擁有夢想。達成夢想不但需要百倍努力，亦需要「天時、地利、人和」。夢想往往未能如願實現，這是現實。但即使最後失敗，如過程中能賺取寶貴經驗，我們都是成功的。啟夢者計劃會是追夢的起點，將來還有更多、更大的夢等待這班青年一一實現。

我們組有多位學生對繪畫有濃厚興趣，但始終欠缺創作繪本的經驗，因此我們正在尋找本地插畫家的協助。如果任何人士能提供相關的資訊或意見，歡迎發送電郵至

cwk@hg2ps.edu.hk，聯絡鄭偉鍵老師。

(發洩101：https://dreamstarter.collaction.hk/project/story/713/)

[撰稿：李妙情同學、蘇雨苗同學、吳羨彤老師、鄭偉鍵老師]

（內容由基督教聖約教會堅樂第二小學提供）

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