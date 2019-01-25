九龍站圓方The Grand Cinema下月結業　港鐵：百老匯院線承租原址

開業11年的港鐵九龍站圓方The Grand Cinema今日公布，將營業至下月28日後結業。圓方業主港鐵表示，圓方與現有戲院營運商的合約即將屆滿，戲院原址將由百老匯院線承租，並會以旗下新品牌營運，圓方會致力與雙方做好交接工作。

九龍站圓方The Grand Cinema將營業至下月28日。（侯彩琳攝）

進入The Grand Cinema網站，會彈出視窗，指戲院營業至2月28日結業。（The Grand Cinema官網）

The Grand Cinema今日在其官網貼出告示，指因租約期滿，將營業至下月28日，感謝觀眾11年來的支持。有戲院員工表示，公司今日口頭通知員工停業消息，公司將遣散現有員工，亦有傳百老匯將接手戲院經營，惟未獲得正式通知。

The Grand Cinema為本港最大規模戲院，於2007年10月1日開幕，耗資逾億元建成，有12個影院及約1,600個座位，提供主流及非主流的電影之外，亦會放映音樂劇、戲劇、歌劇及舞蹈等節目，初時由MCL（洲立影藝有限公司）全權管理。目前The Grand戲院由碧耀有限公司營運，根據公司註冊處資料，邵氏佔碧耀70%股權，MCL佔30%。

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百老匯為戲院龍頭

《香港01》統計本港56間戲院發現，當中僅有9間為非連鎖經營；百老匯院線為戲院則是「大戶」，坐擁12間戲院。電影發行公司Golden Scene創辦人曾麗芬分析，由於大集團承租能力較強，戲院改為連鎖經營是一面倒的趨勢。