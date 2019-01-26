【小一統一派位】新移民月租3萬元單位攻喇沙　佛系家長棄名校　

俗稱大抽獎的小一統一派位今、明兩日（26日、27日）接受報名，在名校網41網（九龍塘及九龍城）派位中心，大批家長一早湧到來填表，為子女揀選最心儀小學。 隨着「零雙非」政策影響減少，來年跨境學生大減，加上「龍年效應」已過，整體升小學的人口回落，不過名校競爭依然。由內地移居本港的肖先生表示，為安排兒子入讀名校喇沙小學，他兩年幾前由大埔搬至名校雲集的九龍城區，每月租金多一萬元、即3萬元租屋，現時單位面積為700呎。他認為，為了孩子教育十分值得。

小一統一派位今明兩日接受報名。（林若勤攝）

九龍城41校網內有不少傳統名校如喇沙、拔萃及瑪利諾等，今早九時半開門前已有20幾位家長排隊等候。

由深圳移居本港、操普通話的肖先生表示，首選志願為喇沙小學，原因是學校排名前列，校風良好。他指，未有特別培訓兒子，只安排兒子參加畫畫、英語班等興趣班。為安排兒子入讀喇沙，他兩年幾前由大埔搬至名校雲集的九龍城區，每月租金多一萬元、即3萬元，現時單位面積為700呎。他認為，「為了孩子教育十分值得」。另外，他又為兒子報讀10幾間直資及私立學校，當中已獲兩間取錄。

深圳移居本港的肖先生由大埔搬至熱門校雲集的九龍城區，月租3萬元租住名校網，只望兒子可入讀喇沙小學。（胡家欣攝）

至於另一位新移民邱先生表示，自行分配學位填報喇沙小學，不過由於兒子未獲取錄，故在統一派位首選為九龍塘天主教華德學校。他表示，自己一年前由上海移居香港，現時租住九龍城區一個1000呎單位，雖然大屋搬細屋，但他笑言：「入鄉隨俗。」他續指，小朋友入讀好學校十分重要，因為會影響往後入讀的中學及大學的機會。太太指，每月會花幾千元，主力培養兒子藝術能力，如學鋼琴、畫畫等。

新移民邱先生表示，由上海移居香港一年，現居九龍城區，期望兒子入讀首選「新華德」學校。（胡家欣攝）

「佛系」家長：想女兒有開心童年

另一位家長劉先生表示，自己不選名校，「因為太多人爭」，亦希望小朋友讀得輕鬆，故選一間學業壓力較低的學校。他未有透露校名，但曾參觀學校，形容該校學生乖巧，「無咁chur」（催谷），「唔想佢小一就咁辛苦，想佢童年開心啲。」他又認為，小朋友無需要「十八般武藝」，女兒只參加畫畫班，亦未有報讀直資及私校作後備。

排頭位的家長李女士今早8時來到派位中心交表。住在九龍城十幾年的她表示，女兒正就讀當區免費幼稚園，自行分配及統一派位均以瑪利諾為首志願。她表示，因宗教信仰關係，該校為其最心儀的天主教學校。她表示，每月花幾千元讓女兒參加興趣班，如學鋼琴、跳舞、畫畫等，全以其興趣為先。她指，未有太擔心名校競爭大，對結果順其自然，未有報直資私立學校。

另外，家長林女士表示，自行分配與統一派位均首選瑪利諾，原因是學校出名，而且品行及教學出色。她指，未有催谷女兒，只學芭蕾舞及體操，而女兒亦愛朗誦。她表示，不擔心競爭，「要睇彩數」，故已報三、四間私校，當中有一至兩間取錄。

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料逾2.8萬學童參加派位

今年料有5.73萬名學童在9月適齡升讀小一，如子女在自行派位階段未獲派官立或津貼小學學位，家長可於今明兩日到所屬校網小一統一派位中心，為子女填報選校表。根據自行派位階段後的情況，預計參加統一派位的學童約28,750人，較去年減少5,315人。

小一派位 填表攻略

各官津小學扣除在自行派位階段派出學額後，餘下學位撥作統一派位，大部分佔總學額約一半。派位分甲部不受校網限制和乙部只限網內學生選報兩部分，分別佔各校餘下學額一成及九成。家長可在甲部選報不超過三所任何區域小學，而乙部則只可填寫住所所屬校網的學校，最多30間。

心儀小學在網外、網內填法大不同

統一派位並非根據學童成績派位，而是以家長選校志願為依歸，但在決定派位先後時，則以電腦分配給每名學童的隨機號碼決定，家長難以掌握，故被指是大抽獎，因此能夠獲派首志願，不少家長形容是中六合彩。

一：心儀小學在網外

電腦派位會先由所有學童甲部首志願派起，之後是第二及第三志願，然後才輪到乙部志願。一般填表攻略，視乎最想入的小學是網外或是網內學校。如最心儀小學在網外，則在甲部首位填寫該網外小學，次位及第三位可填寫另一心儀網外小學或網內最心儀小學，通常甲部只宜填一所網內小學。

二：心儀小學在網內

如心儀小學在網內，則在甲部首位填寫該小學，除非對入另外兩小學都有同樣興趣，否則應漏空甲部次位及第三位，以免一旦被派次選或第三選志願後，不會再有機會爭乙部首志願學校。

乙部首三位最重要，首位填寫最想入的小學，次位不建議報讀與首位同樣受歡迎小學，否則首位志願不獲派後，次位學校也因已全部派出而落空，導致愈派愈差。

統一派位結果將於今年6月1日公布，屆時家長應在指定日期前往指定的統一派位中心領取「小一註冊證」，並前往獲派小學為子女辦理註冊手續。