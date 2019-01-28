研究影響基金首批資助撥款月初「出爐」　理大佔三分一成大贏家

政府近年大力投資科研發展，教資會2017年推出「研究影響基金」，資助具學術、社會和經濟影響及可轉化作應用的研究。首批撥款約1.93億元，結果於本月初公布，當中以理大研究佔數最多，佔項目總數三份之一。理大副校長（科研發展）衛炳江出席傳媒茶聚表示，對結果感到滿意，形容撥款申請「有比賽感覺」，期望有關項目可推動知識轉移，將科研技術轉化為產業，影響社會。他又認為，港府可再加大投資科研，例如投放一億元研發電子晶片，補足內地自主研發技術的不足。

理大在首批「研究影響基金」撥款中取得最多資助。圖為理大副校長（科研發展）衛炳江（左二）、理大土木及結構工程學系倪一清（右二）及電機工程學系教授柯少榮（右一）。（胡家欣攝）

教資會轄下的研資局「研究影響基金」月初公布首批撥款結果，合共有五間院校、30個項目獲得資助，當中以理大佔比最高，十個項目取得約6,501萬元，其次為港大及中大，分別有7個和6個項目獲得資助，各取得約4,583萬元及3,624萬元。

大灣區「超快大面積」填海技術獲900多萬撥款

理大十個研究項目主要與醫療健康和發展智慧城市有關，其中以研究大灣區超快大面積填海造地技術的研究取得最高撥款，獲得約987萬元資助，資助為期5年。另外，智能鐵路系統的技術與方法研究則取得約589萬元，資助為期4年。

理大智能鐵路系統研究與多所大學共同合作

智能鐵路系統研究除有理大參與外，亦有城大、倫敦帝國學院、清華大學等共同合作；業界協作伙伴包括港鐵、中國鐵路總公司、新加坡地鐵「SMRT集團」等。

理大土木及結構工程學系倪一清（圖中）指，鐵路為重要的公共交通工具，期望藉研究提升及保障鐵路系統的安全性、準時性及舒適度。（胡家欣攝）

理大土木及結構工程學系教授倪一清指，鐵路為重要的公共交通工具，期望藉研究提升及保障鐵路系統的安全性、準時性及舒適度。

他表示，研究主要有六個範疇，當中包括自供電能的智慧減振器、用於電氣化鐵路系統的智能傳感、能量吸收和採集技術、提升車輪損耗識別的線上監測技術、基於光纖超聲導波的軌道裂紋識別的遠程監測系統等。當中，光纖感應技術在三年前曾輸出新加坡，今次研究將再提升效能。

電子晶片研發內地有市場 倡港府投放1億元資助

現時「研究影響基金」每個項目資助金額為400至1,000萬元。理大副校長（科研發展）衛炳江認為，按照所獲得資助金額，大學研究可以「細有細做，大有大做」，但歡迎金額可進一步提高，有助院校研究更大型的項目。

他舉例，去年美國全面制裁中興通訊，暫停向中興出售晶片，令中興一度暫停營運。他認為，事件反映內地需要研發電子晶片，避免依賴其他國家的零件。不過，他指，電子晶片研發昂貴，成本可達一億元，建議政府可就這方面研究，額外提供撥款資助，以補足內地自主研發核心技術不足。

另外，理大與中國科學院成立兩個「聯合實驗室」，合作研究兩個項目，包括應用數學及大灣區環境污染過程與控制技術，下周一舉行簽署儀式。