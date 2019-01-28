香港初創數碼廣告企業 X 出版宣傳支援計劃啓動　創新數碼廣告

資訊及通訊科技日新月異，智能手機、平板電腦成為主流，消費者更熱衷於使用方便快捷的移動端去接收訊息，因而驅使更多行業加強選用數碼廣告作為產品的宣傳渠道。對出版業界而言，數碼時代的來臨，更是一個難得的機遇。 香港互動市務商會（下稱「主辦機構」）在港府「創意香港」（下稱「創意香港」）的資助下，推出「香港初創數碼廣告企業 X 出版宣傳支援計劃」（下稱「支援計劃」），資助12 間本地初創數碼廣告企業，為12組本地新晉作家及其指定著作量身訂造數碼廣告活動，藉此為兩個界別提供一個合作及發展的機會，通過合作為入選的新晉作家和其指定著作策劃嶄新的數碼廣告宣傳，擦出創意花火，呈現耳目一新的宣傳面貌。

「香港初創數碼廣告企業 X 出版宣傳支援計劃」正式啓動。(主辦機構提供)

支援計劃的12間本地初創數碼廣告企業與12組本地新晉作家，包括：Chor Studio Limited、陳濬人及徐巧詩；Come Know (Asia) Limited、陳志堅；GENIDEAN Limited、鄺智文；M&ME Creative Limited、Cappio ChristineEugenie (張雪婷 Christine Cappio)；mameshare Limited、鄧子健；MEology Limited、梁瑋鑫；Rabbit Studio Limited、蔡尉駿 (月 巴氏)；SociaLink Consultancy Limited、馬慶偉、黃燕及李鑑鋒；Spoon Digital Limited、釋本有；SUGARCOAT、 黃智強及張正宇(山中遊子)；Tee Building Infinity

Company Limited、黃潔雯；Visualution Labs Ltd.、陸明敏。

主辦機構今天在騰訊眾創空間（香港）為支援計劃舉行啓動禮，並邀請創意香港助理總監林惠冰女士擔任主禮嘉賓，聯同香港互動市務商會會長司徒廣釗及香港出版總會會長李家駒為支援計劃揭開序幕。支援計劃的其他主要支持機構的代表香港出版學會會長尹惠玲和香港貿易發展局展覽事務高級經理張詩慧亦出席支持。

是次支援計劃旨在通過初創數碼廣告企業為本地作家及其指定著作量身訂造數碼廣告活動，培育新一代數碼廣告創意人才，並藉此增加參與作家及其著作的曝光，以及向大衆推廣閲讀文化。獲選參與支援計劃的 12 間成立不多於 5 年的本地數碼廣告企業，與 12 組於最近 6 年內出版或發表其首部著作的本地新晉作家，在支援計劃下進行配對，每個組合更可獲最高198,000 元的資助，以設計、製作及執行一系列的數碼廣告活動。

除資助外，支援計劃同時為參與的初創數碼廣告企業提供專業指導，以完善其數碼廣告方案。主辦機構亦將透過多方面的宣傳渠道，包括支援計劃的官方網站、互聯網、社交平台等，以協助參與的初創數碼廣告企業提升知名度，以及增加參與的作家及其指定著作的曝光率。

有關支援計劃的詳情，歡迎瀏覽支援計劃的網站 publish.digiad.hk。