資助7.7億元　2021年鋪光纖到村口　固網商承諾入屋可增中標機會

偏遠地區「龜速」上網非新鮮事，為改善偏遠地區鄉村的上網速度，政府去年獲撥款逾7.7億元推行資助計劃，鼓勵固網商擴展光纖網絡覆蓋至村口。商務及經濟發展局今日（30日）回答立法會議員書面質詢時表示，通訊辦料於今年上半年招標，2021年時就可使用，屆時將有12萬名鄉村居民受惠。 不過即使光纖到村口，並不代表會入屋，商經局就指，若固網商承諾在村內鋪設光纖網絡，提供高速寬頻服務，就可增加中標機會。

不少村屋、寮屋區的寬頻速度不足10M，後面的高樓網速卻達1000M。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

立法會財務委員會去年批准撥款77.44億元資助固網商擴展光纖網絡覆蓋至偏遠鄉村的村口。通訊辦正準備招標的工作，預期於今年上半年發出招標文件，獲選的固網商能盡快向各有關部門申請相關的許可證，以進行包括掘路、鋪設光纖網絡及海底光纖電纜等工程。視乎工程進度及村民的意見，預期獲資助鋪設的連接線路網絡，可由2021年起，分階段拓展至有關鄉村。

12萬居民受惠

有關計劃是針對現時以銅線網絡提供、速度只有每秒10兆比特（Mbps）或以下的寬頻服務的鄉村而設。料計劃可涵蓋235條鄉村，有12萬名居民受惠，屆時寬頻速度亦會提升至最少達25Mbps。

不過，由於大埔山頂花園、沙埔仔、松仔園公園及麒麟村，並不屬於《鄉郊代表選舉條例》或《在新界小型屋宇政策下之認可鄉村名冊》內訂明的認可鄉村，故不會納入資助計劃擬涵蓋的鄉村名單。

資助計劃擬涵蓋的鄉村數目及估計受惠村民數目如下：

村內鋪光纖增中標機會 需開放一半容量

雖然光纖可到村口，但由於未能「入屋」，村內的上網速度始終遜於市區。商經局就指，招標評分準則會考慮入標的固網商會否承諾在村內提供較高速度的寬頻服務。固網商若希望增加中標的機會，便須考慮承諾在村內鋪設光纖網絡，提供高速寬頻服務。

由於計劃受政府資助，計劃同時會要求獲選的固網商開放獲資助鋪設的光纖網絡及海底光纖電纜至少一半的容量予其他固網商免費使用。此舉可讓其他固網商通過共用有關設施，讓村民有更多選擇，服務價格可望因應市場機制保持於具競爭性的水平。