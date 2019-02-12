【沒有光影的音符】視障少女開小提琴獨奏會　用弦聲訴說美麗

大多數人都用雙眼去量度美醜，18歲的丁怡杰，口中說出的「美」，大概是另一個維度的概念。小妮子從小便分不清顏色的差別，視力日漸退化、她的世界只餘下黑暗，但18年的人生，因音樂而美麗，用聲音和旋律構建自己一片天地。 她兩年前來港學習小提琴，去年秋季入讀香港演藝學院專修小提琴演奏，這位佛山女孩不僅每日練琴6小時，亦隨專業的老師學習樂理知識。今年3月，丁怡杰將在港舉辦第一場小提琴獨奏會，她不斷對記者說很興奮，期待這場獨奏會可以用琴弦聲來表達自己的「快樂與美」。

丁怡杰每每在演奏時都非常投入，在音樂的世界中，她依靠記憶中的琴譜前行。（羅君豪攝）

閉上雙眼，眉頭微蹙丁怡杰完全投入在演奏之中。她輕輕一聲呼吸，鋼琴和小提琴同時奏起，交織出一曲奏鳴曲《Sonata in A Major》，是比利時裔法國作曲家法郎克（Franck）的作品，亦是她3月的表演曲目之一，她的韓國老師Maria Jee屆時亦一起合奏。

樂曲前半段，多處都是鋼琴帶領小提琴向前；而進入中段後，小提琴則開始帶領鋼琴前行。整首樂曲，丁怡杰都絲毫不顯慌亂，鎮定自若，雙眼看不到的五線譜與音符，全都在她的腦內。

丁怡杰在演奏會上將與韓國老師Maria Jee（右）一起合奏。（羅君豪攝）

靠記憶力記譜 丁怡杰：「咁樣反而好」

一般人演奏倘若忘了一段，還可以看樂譜繼續下去，丁怡杰卻必須將樂譜完整地記住。她說，平時需要靠同學輪流「讀譜」，自己回家再反覆聽錄音，用耳朵紀錄、背熟。

有人也許認為，這或許和司機沒有Google地圖時開車一樣，所有的路都在腦中，但丁怡杰卻表示，「識背無用㗎，因為真正表演時，唔容許你去再諗下一個音點拉出嚟。」她說這句話時盡顯自信，像一個經驗豐富的劍客，應戰時，每一招都行雲流水、應用自如。

3月演湊長達1小時

她早前受邀參加香港藝術節「無限亮」計劃，作為「不同能力者」的她，3月將演出長達1小時15分鐘，要背熟大段長譜會辛苦嗎？丁怡杰說得輕鬆，「咁樣反而好，其他人有時就是因為可以睇譜，所以點都記唔熟。」

她亦強調，演奏時不可能在腦海裏拚命回憶樂譜：「拉琴如同唱歌，要令到音色優美，無時間去諗下一個音符係乜。練習時仲可以咁做，但演出唔係練習，係需要百分百投入。」

被讚靈敏有天分 丁怡杰：「我是勤奮多過天賦」

Maria Jee是香港演藝學院的老師，負責教導丁怡杰小提琴。Maria表示，丁是她第一位視障學生，自己也花了很多心機切合教學方式。除了要將音符的長短、休止符號等詳細描述給丁怡杰知，更需要想辦法令丁理解肢體動作的變化，確保拉出來的音色更優美。Maria讚歎丁的耳朵靈敏，而且非常努力，已達到了同齡人中的專業水準。

比起技術上的標準，令丁怡杰能夠理解演奏的內容是更重要的事情。當Maria可以借助各種充滿畫面感的詞句令其他學生理解時，丁怡杰甚至沒有顏色的概念。於是二人經常會一起進餐，課後也會發送信息交流，Maria說音樂往往就是很「personal」（私人化）的事情：「丁怡杰有天分，很敏感，能夠理解到音樂的情緒。」丁怡杰聽到後卻有些謙虛，她說：「我有什麼敏感的呢？都是勤奮多過天賦。」

不喜歡特殊學校 丁怡杰：我和大家沒有分別

從6歲時開始學小提琴，丁怡杰確實比其他人付出更多。未來香港之前，她每星期需要前往廣州的星海音樂廳學琴，有時父母工作忙，她需要自己一個人搭乘地鐵前去，所能依靠的只有細細的導盲手杖和堅毅的心。

她笑着說，「都說香港地方細，地鐵逼，同廣州完全唔同一個概念。」她憶述自己從家出發需要耗時1個半小時才能到，「不過佛山離廣州都算近。」

她表示一直到小學六年級都在普通學校內讀書，直到視力幾乎盡失時，才轉去特殊學校。在小學時，她常常因為視力問題被普通同學嘲笑，不過自己還是更喜歡在普通學校內學習、生活，「比較有挑戰性，無咁悶」，丁怡杰停了停又補充，「我不覺得自己和『正常人』有分別。」

這和Maria的理念相同，她對丁怡杰的要求十分嚴格，要求她以音樂家的身份看待自己的演出，而非一個視障人士。在音樂這條路上，丁怡杰還有很長的路要繼續走。

丁怡杰每天至少要練琴6小時。對於演藝學院的路，非常熟悉。（羅君豪攝）

普通人或許很難想像看不見的世界中，「美」是甚麼，丁怡杰表示自己想要透過琴聲表達。（羅君豪攝）

即將在3月底開始的獨奏會，丁怡杰選擇了貝多芬、法郎克以及威克斯曼（Waxman）的作品，她沒有用過多的字句形容這些曲目，只是說：「很優美，所以我想表達美和快樂，給香港的聽眾聽。」