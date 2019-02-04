【生死教育】喪夫者創自助組織輔導過來人　「傷口不能完全撫平」

華人社會普遍報喜不喜憂，避諱談論死亡，「生」和「死」往往是對立。然而，生命中有許多不確定因素導致死亡提早降臨。Christina未婚夫踢足球期間因心臟病發猝死，她慌惶失措地尋求哀傷輔導，揭發香港缺乏完善的支援喪親者服務；走出陰霾後，她創立「心繫心生命教育基金」，以過來人身份協助喪親者，避免重踏傷心路。Christina坦承哀傷輔導不能完全撫平傷口，事隔九年仍然「每講一次，心痛一次」，要學習與傷口共處。 面對摯親離世，往往會愈愛愈傷心，你仍選擇願意去愛嗎？

九年前的平凡早上，Christina的未婚夫如常去踢足球，沒料到成為最後的訣別，他因心臟病發猝死。毫無先兆的逝世使她大受打擊，她以「The end of the world（世界末日）」來形容當時感受。喪親巨浪撲撃，各種哀痛感覺湧現，曾修讀輔導學的Christina明白哀傷輔導能協助她困境，怎料非牟利組織提供的哀傷輔導輪候時間為三個月，她決定「自救」，主動向他人傾訴、舒發內心鬱結情緒。好不容易才走出死亡陰霾，惟九個月後，腎衰竭奪走母親性命。

用未婚夫保險金助同路人 創立「心繫心」

未婚夫與母親相繼離世，Christina發現香港社會對支援喪親者的服務需求迫切，惟社會資源有限，往往要輪候三個月才有機會接受輔導；想登記做哀傷輔導義工，更要排期一年。她不希望其他人重踏自己傷心路，故利用未婚夫留下的保險金，成立「心繫心生命教育基金」，輔導失去至親的同路人及推動生命教育。

「心繫心生命教育基金」創辦人李昕(Christina)。（郭倩雯攝） 「喪親猶如刀割，需及時處理傷口才不會發炎流膿，但總會留下疤痕。」Christina坦承哀傷輔導不能完全撫平傷口，事隔九年仍然「每講一次，心痛一次」，要學習與傷口共處，將往生者永遠安置在心中一個特別位置。

生老病死是必經階段，痛與傷心仍自然不過的事，是真情流露的事，越愛就會越傷心。想喊就喊、想收埋自己就收埋、想要人陪就依靠，但一定要注重健康，不要匿藏太耐，在適當時間重新出發。 「心繫心生命教育基金」創辦人李昕(Christina)

黃女士曾經逃避喪夫帶來的哀傷情緒，後來參與「心繫心」同路人支援計劃，逐步走出困境。（郭倩雯攆） 「原來死亡可以隨時喺身邊發生」，任職教師的黃女士感嘆地道出這句話。2015年4月，黃女士患有長期病患的丈夫因身體不適入院，當時以為是小毛病，留院觀察一晚後便可以出院，怎料他的病情急轉直下，三天後撒手人寰。丈夫向來是兩母女的「人生道路航行者」，黃女士指丈夫離世是一盞指明燈熄滅，一家之主的重擔頓時壓在她身上。她透過辦理丈夫身後事、幫丈夫清理辦公室的一連串工作以蓋掩喪夫之痛，但每當靜下來的時候，哀傷情緒便會湧現。

「父親」成母女禁忌 哀傷輔導解開鬱結

起初，黃女士希望能維持故有生活素質，使女兒不用適應新生活，她在女兒前故作冷靜，一如既往打理家頭細務。漸漸「父親」一詞成為母女間的無形隔膜，她們盡量不在對方前提起，怕觸景傷情，惟有將喪傷的情緒壓在內心深處，認為時間就是最好療藥。時間一分一秒地過分，她們卻走進死胡同，既無法疏導情緒，又無法重新出發開展新生活，黃女士女兒決定尋找輔導協助。

黃女士和女兒參加「心繫心」計劃，認識數名同路人，互相傾訴思念摯親的情緒，同時亦是一個打破母女隔膜的過程，她們透過「同路人支援小組」活動，剖白對丈夫、父親離世的哀傷情緒。黃女士認為同路人的協助尤其重要，「大眾誤以為哀傷過後會自己復原」，而曾經歷喪親的同路人則會明白。

時間不會沖淡一切，在世者要學習如何撫平傷口，接受往生者長駐心中的事實。 黃女士

學者：港人對生死教育的認識淺薄

香港中文大學社會工作學系副教授陳智豪博士指，港人對生死教育的認識淺薄，年青人誤以為自己還年輕，不用深入了解生死為何物。陳智豪期望「心繫心」計劃讓港人明白，喪親哀傷仍人之常情，找同路人傾訴有助舒發心情，亦可接受哀傷輔導，不要待情緒惡化才求助。