《香港街2019》邀社企製作導賞團路線　海防道街市原來是聚腳地？

由地政總署推出的地圖《香港街2019》於1月28日推售，繼去年以著名運動員的故事作主題後，今年再次延續以「人」為元素，邀請兩間舉辦本地導賞團的社企參與製作。 地圖從導賞員的角度，以圖片故事形式帶領公眾了解南生圍、尖沙嘴等地的歷史及地標設施，當中更呈現出尖沙嘴於60年代至今的演變，冀令市民可透過地圖尋回對香港的回憶。此外，地圖亦就本港新增的基建設施進行修訂，如因應西九文化區內設施相繼落成，地政總署將區內的地圖比例縮小，以令公眾更清楚道路走勢。

香港街2019以社企作主題，設計亦略花心思，實體書的封面及背面可連接一起。（張嘉敏攝）

由地政總署出版的《香港街》自2017年起均配以不同主題，冀令冷冰冰的地圖變得更有「人情味」。今年以「心•Guide」作主題，除於地圖內加入民政事務總署及社聯的60間社企餐廳資料外，亦邀請兩間舉辦本地導賞團的社企參與製作，將他們的導賞路線放入地圖內，並圖文並茂向公眾介紹。

地政總署邀請兩間本地社企製作，將其導賞團路線加入地圖內。（張嘉敏攝）

邀兩間本地社企製作地圖

參與計劃的社企之一「愛同行」，透過舉辦不同路線的導賞團，並由在本港定居的少數族裔人士作導賞員，冀令公眾更了解他們的文化及歷史。於眾多導賞團路線中，「愛同行」選擇將尖沙嘴的路線加入地圖內，當中列出多個南亞裔人士經常到訪的地點，包括海防道臨時街市，為本港最大規模售賣清真肉的街市、九龍清真寺等，並從中介紹他們的文化及習俗。另外，地圖內亦有一張攝於60年代尖沙嘴的航空照片，以呈現今昔之別。

另一間參與的社企「Biciline」，則主要為元朗及天水圍區內「三低」年輕人服務，籍舉辦區內單車導賞團，訓練他們的技能。他們將錦田至南生圍的單車路線加入地圖內，除以圖片介紹區內旅遊資訊外，亦加入導賞員受訓過程。Biciline代表社工吳文偉稱，希望籍此令公眾更了解社企的運作，及年輕人的受訓時的心路歷程。

中環灣仔繞道、戲曲中心 僅於網上版呈現

此外，因應本港增設的基建設施，包括陸續落成的西九文化區及於去年啟用的高鐵西九龍站，地圖將區內的比例由1:6000改為1:8000，令交通網絡更為清晰，並顯示高鐵站的出入口資料。此外亦加入港珠澳大橋香港口岸人工島的道路網絡。不過，由於實體的「香港街」是於去年底印刷，故近日啟用的中環灣仔繞道及西九戲曲中心，均分別以虛線劃界及寫上「興建中」的字眼。如公眾欲使用更新後的版本，只能於網上下載「e香港街」。

由地政總署推出的「香港街」除載有本港各區地圖外，亦有街道、屋苑大廈、學校、公共服務、文娛及康樂設施的索引。而書內附有公共交通資訊，而今年亦因應市民意見增設街渡渡輪班次資料。此外，今年共命名13條新街道、更改2個地點名稱，並刪去現有1條街道的名稱，該條街是火炭的新竹街。