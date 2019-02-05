【豬年2019】揮春治療？中風病人藉書法讓手指重生：諗過斬咗隻手

踏入豬年，相信不少人已在家中貼滿揮春迎接新年。寫揮春不單可以把祝福送給別人，原來更有助曾中風、患類風濕關節炎等病人改善手部及上肢活動能力。屯門醫院設有一個書法治療小組，有習字5年多、因中風而右手無法張開的成員對病情大大改善而欣喜：「一開始我諗隻右手都無用，覺得斬咗佢好過﹗但現在右手可以揸筆，個人開朗和正面了好多﹗」

書法治療了秀英的手部，她可以以右手輔助左手生活，亦令秀英生命變得積極，「個人開朗和正面了好多，每星期來小組，都像返屋企見家人一樣，因為大家都好明白自己。」 (鄭翠碧攝)

書法治療她的手部

今年62歲的李秀英在2010年左腦中風，其後右手手指內捲，手掌無法張開，如同緊握拳頭一樣，日常生活全靠左手，令她情緒抑鬱，「頭兩、三年我諗右手都無用，不如斬咗佢好過！」2013年，她開始參加書法治療小組，雖然起初右手根本無法執筆，需以職業治療師特製的筆托輔助，但在她持續練習下，兩年後已可不靠筆托習字，右手手指逐漸能半張開，書法技藝一年比一年進步。書法不單治療了她的手部，令她可以以右手輔助左手生活，更令她生命變得積極，「個人開朗和正面了好多，每星期來小組，都像返屋企見家人一樣，因為大家都好明白自己。」

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由手指不能活動 到可抄寫心經

而53歲的高麗蓮在2007年因患有小腦性運動失調，手部協調能力受影響，「試過扔垃圾扔了在別人頭上！」她亦在2013年加入小組，因右手失去活動能力，故以左手練字，苦練3、4年後，由無法寫到一個完整的字，進步至寫得一手好字，可寫篆書及隸書，半年前她更發現右手竟可重新活動，現時以右手練習書寫《般若波羅蜜多心經》。她雙手靈活度大增，「以前拎半杯水也會瀉，現在可拎近乎滿的水，見到自己有進步，好有滿足感！」

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屯門醫院矯形及創傷科顧問醫生周育賢解釋，書法除了鍛鍊病人手掌之力，更可訓練肩膊、手肘、手臂等部分，有助病人提升手腦協調能力，亦可改善其生活質素、情緒及社交功能。小組在2013年成立，由他親身執教，職業治療師及護士輔助，參加者為中風、類風濕關節炎、截肢等病人，過去有數十名病人參加，目前約有8名活躍學員。