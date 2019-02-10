【城市設計】工程主導　設計淪化妝　前建築署副署長：應以人為本

走在香港街頭，人車爭路、喧鬧擠逼，城市的環境令人喘不過氣，是香港地太多人，抑或是城市設計惹的禍？ 前建築署副署長、香港城市設計學會前主席鄧文斌接受訪問時直指，香港過去的城市規劃由工程師主導規劃，結果城市設計只是「美化環境」的一環。 他認為城市設計並非僅止於一名「化妝師」，而是透過妙手繪出城市未來，令生活更宜居。他又透露，學會正與規劃署商討，更新《城市設計指引》（下稱「指引」），預料最快於2020年完成，冀為香港勾劃出更美好將來。 (系列訪問二之一)

鄧文斌指舊日星光大道的燈柱放在海旁，但其實只要將燈放靠攏建築物的另一邊，視覺上會變得更寬敞，這亦與城市設計有關。（林若勤攝）

鄧文斌表示，香港過去的規劃思維以工程為主導，多由工程師負責制訂發展及設計大綱圖，令城市設計著重「功能性」。他笑指，自己曾參與路政署轄下的橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會，橋樑多自工程師之手，「佢哋負責計數，條橋唔塌就得。」他提出橋樑應功能及設計並重，「到下次開會時，佢地就將條橋油咗紅色、黃色。」

前建築署副署長鄧文彬認為，由甚麼人去規劃城市，亦會影響設計的結果，例如由工程師主導，最後或會變得功能性。（林若勤攝） 發展非一項工程 應設計行先 鄧文彬認為，真正「以人為本」的城市設計，應該是迎合人的需要去設計，而非工程為本。他指啟德發展區原以工程角度着手，於是海濱旁設置兩條行車道，可謂「大煞海景」。當時任職啟德辦事處專員的他，決定將車道移至前跑道中央，形成全長11公里的無車海濱帶，市民可徒步走至海濱，近距離欣賞海景，而非放眼一片沙塵滾滾。

本身是建築師的鄧文彬、陳祖聲認為，透過城市設計，可減少馬路佔城市的空間，而「慳」出來的空間可作綠化地。（資料圖片）

一塊地如果以工程行先，就諗嗰度有幾多人、條路要有幾闊；但如果係設計行先，應該先諗希望有咩效果，例如綠化空間、營造鄰里關係、有無陽光通風。 前建築署副署長、香港城市設計學會前主席鄧文斌

鄧文彬認為城市設計並非僅是美化環境的「化妝師」、滿足工程項目中冷冰冰的數字要求，而是透過完善規劃城市未來願景，令生活更宜居，「好似環保咁，唔係講緊做幾多塊太陽能板，而係生活上減少虛耗，引入自然光和風。」

陳祖聲認為，香港傳統的規劃思維都是先規劃車路、交通等配套，再考慮具體設計，令城市缺乏人性化。（林若勤攝） 香港規劃以車路行先 香港城市設計學會主席陳祖聲嘆指，香港城市設計工作一直是「化妝師」，美化擬訂好的發展項目，並非由規劃設計入手，所做的工作亦僅限於執漏補漏，如早於1990年代的西九龍填海區，由拓展署負責，其規劃以車路行先，「好典型的香港規劃，當時得一半地可以拎出嚟，其餘都係路。」 更新指引 料2020年完成 規劃署早於2003年推出《城市設計指引》，為業界提供發展時應採用的概念和原則，陳祖聲稱，《指引》實施近20年已過時，舉例指落馬洲河套區跟足《指引》，採用由矮至高的層遞式設計，「但離遠睇係極怪，好似金字塔。」而且鄰近鐵路的區域反而樓層較矮，不符合用地經濟原則。

香港城市設計學會主席陳祖聲（左）、前主席鄧文彬（右）接受訪問時表示，城市設計並非滿足數字上的要求，而是如何提升生活質素。（林若勤攝）

陳祖聲透露，學會與規劃署正洽商更新《指引》，新《指引》將要求設計更因地制宜（Site-Specific），而非單一做法，「唔可以A搬去B、B搬去C，《指引》唔係提供倒模式答案。」他預料最快可於2020年完成。

此外，學會正籌集有意參與香港城市設計的公司名單，以供政府參考，他指現時名單約有20間，均具國際的設計經驗，三分一屬海外公司。