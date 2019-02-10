【城市設計】海外聘建築師規劃願景　廢棄鐵道變空中花園

政府經常強調香港昔日依靠填海造地，力推「明日大嶼」等大型填海工程，引起社會廣泛討論。 香港城市設計學會主席陳祖聲接受訪問時表示，本港過去數十年的發展均以工程主導（見另稿），但外國在規劃新發展區時，多由建築師或城市設計師作規劃舵手，如丹麥哥本哈根、紐約等，廢棄鐵道可以變空中花園，令城市更具特色。他直指，政府要在明日大嶼取得市民支持，就應先向市民描繪更詳細規劃願景。 （系列訪問二之二）

香港城市設計學會主席陳祖聲舉例指，不少國家在規劃新區時，都會委聘建築師著手設計，增添城市活力。（視覺中國）

陳祖聲於訪問時提到，過去政府進行填海計劃時，均會先擬定面積及範圍，後期才着手詳細設計，反映工程主導的思維。

【城市設計】工程主導設計淪「化妝」 前建築署副署長：應以人為本

香港城市設計學會主席陳祖聲表示，香港過去在規劃新市鎮、填海造地，都會以工程角度出發，令城市缺乏特色。（林若勤攝） 他指出，美國、北歐等地規劃新區時，不論填海與否，均聘用建築師或城市設計師主導規劃，令城市設計別樹一格。例如丹麥哥本哈根為應付不斷增加的城市人口，於1947年開展「指形規劃」（Finger Plan），由建築師Peter Bredsdorff及其團隊負責項目，城市發展呈指形向外延伸至周邊，城市之間則建立綠化及保育地區。

哥本哈根於1947年拓展城市範圍，都是由建築師著手規劃設計。（視覺中國）

而在紐約曼哈頓的High Line Park，由美國園景建築事務所James Corner Field Operations及 Diller Scofidio + Renfro 建築師事務所聯手設計，將一條廢棄的鐵道變成空中花園。

即使是東南亞國家如越南、新加坡，亦有委聘建築公司規劃新發展區，如每年吸引大批旅客的新加坡濱海灣（Marina Bay ），以及由國際建築及工程顧問公司「巴馬丹拿集團」（P&T Group）規劃的越南河內新城，新區毗鄰新機場及紅河，發展成新的綜合發展區。

紐約一條廢棄的鐵道，由建築公司將它設計成一個橫跨多區的空中花園High Line Park。（視覺中國）

如果唔改變呢個思維，最後結果都係會不斷重複，填海、殺山，之後先做城市設計，係唔會有突破。 香港城市設計學會主席陳祖聲

陳祖聲直指在香港，城市規劃未能以設計主導，可預視日後的新發展區如新界東北，其面貌無異於舊日的新市鎮，「我哋講東大嶼係點，都係講填咗先嘞。」他認為若政府能夠清晰交代其規劃願景，令大眾可想像未來城市的面貌，或可得到支持及認同，「如果唔可以從設計入手，（填海）叻極只會係觀塘海濱咁，海港線仲係直，再鋪啲草地喺上面。」