新鮮豬肉復供應　街坊：豬肉價格雖高　大家開心就得

內地多個省市爆發非洲豬瘟，本港業界亦在初一至初三期間停宰活豬，並於今日（8日）恢復新鮮豬肉供應。而據食環署數字顯示，共逾3300隻內地及本地豬隻應市，而平均拍賣價為每擔1378元。 有豬肉檔主表示，今日(8日)豬肉進貨價稍有回落，為應對非洲豬瘟，亦會做好檔口的清潔工作。到來購買豬肉的市民指，新年期間豬肉價格較平時高，也是預料之內，「大家都係想開心，無所謂。」

荃灣街市豬肉檔主鄧女士今日猪肉進貨價有所回落。（鄧天傲攝） 荃灣街市豬肉檔主鄧女士指，過年前豬肉格價較比平時貴，每擔豬肉進貨價高至約3000元一擔，令她直言「好離譜」，售價亦因此貴了2至3元，而今日(8日)「回落小小」，故豬肉售價和平時相若，平均40-60港元一斤，她希望過年後豬肉進貨價能夠回落。 鄧女士又指，並不擔心內地豬瘟問題，「如果有事唔會來香港。」

荃灣街市豬肉檔主江先生指，今日生意不錯。（鄧天傲攝） 荃灣街市豬肉檔主江先生表示，今天頗多人來買豬肉，而豬肉售價則較過年前回落近2成。江先生指，今日進了幾隻豬，數量與往時相若，為應對內地爆發的非洲豬瘟，他稱會做好檔口的清潔工作。

市民周太太指，已經預料到今天豬肉價格較平時高，但並不介意。（鄧天傲攝）

市民周太太花費約100元買豬腩尾，打算用豬腩燜蓮藕應節。她指，雖然今日(8日)豬肉價格「比平時貴咗小小，但都預咗」而且正值新年，「大家都係想開心，無所謂」，她又指本港業界在初一至初三期間停宰活豬的措施非常好，能令市民對食用豬肉的安全更有信心。

市民鄧女士過年前已買了豬𦟌煲湯給子女，她指，過年之前豬肉價格較平時高，「買豬𦟌要近60元，感覺貴了近一半」若豬肉價格過年後仍較高，則會以其他食材代替。