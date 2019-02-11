陳方安生倡英國任命委員會　專門審查香港自由人權狀況

現時本港的人權環境正逐漸惡化。《南華早報》報道，前政務司司長陳方安生上月去信，並建議英國議會任命專門委員會，以審查任何侵犯香港的自由及自主的事宜。 她認為，為監督《中英聯合聲明》的實施情況，英國有必要成立一個獨立於現時「英國國會跨黨派中國事務小組」（The All Party Parliamentary China Group）的委員會，讓他們可就本港情況作全面關注，並定期提交報告。

陳方安生、公民黨、香港記者協會，及45個公民組織提出建議，認為英國議會任命專門委會員。（資料圖片）

近年本港人權狀況爭議不斷，過去多名立法會議員資格被取消資格；保安局更引用《社團條例》禁止香港民族黨運作；而香港外國記者會（FCC）前第一副主席馬凱（Victor Mallet）去年亦被拒入境。

陳方安生、公民黨、香港記者協會，及45個公民組織提出建議，認為英國議會任命專門委員會。她直言，上述事宜證明香港政府已不在乎國際的看法，更證實英國政府無法保障本港的權利及自由。他們認為，根據《中英聯合聲明》，英國政府有權為上述事宜發聲。

倡設專門委員會

自香港的主權移交中國後，英國國會議員只能就相關事宜向官員提出口頭或書面質詢，但至今仍未有專門的委員會為事件作出討論。

現時英國設有「英國國會跨黨派中國事務小組」，早於1997年成立，以了解中國事務，及為中英關係提供討論平台。陳方安生認為，監督香港事務的責任應分配予委員會，並獨立於「英國國會跨黨派中國事務小組」（The All Party Parliamentary China Group），委員會可全面關注香港事宜。

不過，倫敦大學亞非學院中國研究院主任曾銳生卻認為，相關建議對英國議員而言並不吸引，並質疑建議的可行性。