【宣誓風波】梁國雄被DQ案周五裁決　能否保有議席待揭盅

有「長毛」之稱的前立法會議員梁國雄，因宣誓風波，律政司前年循司法途徑，褫奪他的立法會議員資格。梁不服裁決提出上訴，故其議席至今仍未補上。他的上訴聆訊，已於去年11月進行，根據司法機構的網頁，上訴庭將於本周五（15日）下午3時半就梁的申請下達判詞。梁能否取回其失去多時的議席亦有待揭盅。

梁國雄就宣誓風波的司法覆核案上訴，將於周五有裁決。（資料圖片）

2016年９月立法會換屆選舉後，先後有6名民選議員被裁定宣誓無效而遞奪其議員資格，先有青年新政的兩名成員游蕙禎及梁頌恆，二人最終敗訴，並被褫奪其議員資格。

現只有新東議席仍懸空

兩人被裁定宣誓無效並即失議員資格後，律政司隨即向另4名議員：梁國雄、劉小麗、羅冠聰及姚松炎，指他們未有莊嚴宣誓，又認為他們未能維護《基本法》而要求取消他們的議員資格。四人在任議員一年多後才被法庭取消資格，當中只有梁國雄提出上訴，其餘三人的議席，早前已透過補選選出新議員替代。

敗訴方仍可上訴至終院

但無論梁勝訴與否，梁與律政司及行政長官等方面，均可以向終審法院提出終極上訴，故新東議席是否能在上訴裁決後有定論，仍是未知之數。

案件編號：CACV 200/2017