獨立記者蘇美智藉繪本寫出劏房戶困境　冀為困境中兒童種下希望

「盒子裡有神奇鬧鐘。隔壁準時飄來油煙，提醒我們該做飯了。我們在盒子裡，坐著就能把飯做好。」有誰能想到，這個《神奇小盒子》，正正是劏房的實況。 香港雖為國際大都會，卻有137.7萬人屬貧窮人口，生活逼人，不少基層家庭只可居於狹窄的劏房，與社經地位較高的一群，明顯有天壤之別；現職獨立記者的蘇美智，早前獲樂施會邀請，為兒童繪本撰寫文本故事，她希望藉故事，讓更多人了解劏房家庭，並希望在身處困境的小孩心中植下希望的種子，令他們有力量面對艱難的環境。

樂施會早前邀請三位寫手為其「世界小小公民」教育系列繪本撰寫文字故事，蘇美智（後排右一）是其中一位寫手。（李家偉攝）

繪本《神奇小盒子》故事對象雖然是兒童為主，但題材沉重。故事描述主角一家居住在狹窄的劏房，因空間不足、貧窮家庭問題，故事亦描述，床除了只是床，也是書桌、遊玩的地方及飯桌；又或者因為財政壓力，家長以「忙」為由推掉學校的親子旅行：「每次到了『很忙的』那天，她才發現自己記錯了，結果我們只能留在家裡」等等，故事簡單，繪本畫風可愛，但內容卻反映殘酷的現實。

每次到了『很忙的』那天，她才發現自己記錯了，結果我們只能留在家裡。 《神奇小盒子》

繪本以生動有趣的形式，帶出嚴肅的劏房議題。（神奇小盒子繪本）

作者以自己過去見聞融入故事當中

職業為記者的蘇美智，過去曾經做過幾次劏房家庭的採訪。她稱在撰寫文本期間，腦內浮現出不少劏房小孩的身影，她卻以生動、有趣的筆墨描述，使繪本作畫看似天馬行空，但書本中描寫的劏房情況，是實實在在地一直存在。

盒子裡有神奇鬧鐘。隔壁準時飄來油煙，提醒我們該做飯了。我在盒子裡，坐著就能把飯做好。 蘇美智《神奇小盒子》節錄

盒子裡最神奇的是睡床......我們睡在上面，看守著底下的寶藏...... 《神奇小盒子》

蘇美智稱，書本部分描述都是取自過去採訪的經歷。（李家偉攝） 曾接觸因家境而放棄興趣的兒童 筆者感驚訝 然而，回到現實，有人會認為空間雖少，但志氣不滅，蘇美智在親身接觸後卻並不認同。「我的志願」向來是小童在學時必須修讀的課題，蘇美智稱，過去採訪時發現，不少居劏房兒童的想像空間，都被生活的壓力壓縮。 她曾遇過一個用紙皮「練琴」的小學生，因該名學生家中沒有琴，在家只好用以箱頭筆在紙皮上畫上琴鍵以作練習，然後趁早上回校，校內無人時，用學校禮堂的鋼琴「實戰」。

（神奇小盒子繪本）

「唔單止係空間的限制 連生活都被剝削」

正當以為女孩會打算以鋼琴脫貧，問到她日後的志願，卻令蘇美智大跌眼鏡：「佢答我想開髮廊，因為媽媽剪頭髮好叻，可以賺錢。」被問到喜歡的鋼琴時，她就指在媽媽剪髮時就可以在旁彈琴娛賓。

蘇美智直言，貧窮「唔單止係空間的限制，好多生活（的想像）都被剝削。」她稱窮令小朋友都不敢想像未來，年紀小小，做任何事卻都要「先顧住家庭飽暖」。

希望透過共讀讓小孩看出不同層次

在繪本中描寫出嚴肅的社會議題，蘇美智稱希望透過與家長共讀，小孩可以看到不同層次的意義，如除了將老鼠形容為「野生動物」的有趣事以外，亦希望令小孩了解生活在不同環境的家庭處境。書本最後描寫主角滿懷希望，抱持想擔任工程師的夢想；她指是因為繪本有責任為身處艱難的小孩帶來希望，「希望可以為佢哋（閱讀繪本的劏房兒童）種下小種子，」令他們有力量面對艱難的環境。