調查指四成合約教師9年仍未轉實任教席　科大合約教師更佔七成半

大專學界的「流浪教師」和「合約教師」愈來愈多，教師欠缺福利和職業保障，長遠而言或影響教學工作質素。教協今日（17日）公布調查，發現近七成受訪大專兼職教師的合約期，只有一個學期至6個月，亦有四成全職教師即使服務九年以上，仍未取得實任教席，影響教學質素亦難與學生建立關係，令學生求助無門；建議增加實任制及終身教席聘用教職員的比例。

教育界立法會議員葉建源（右一）（張美華攝） 香港教育專業人員協會於去年10月16日至11月16日，以網上調查方式了解大專學界兼職教師的工作情況，調查共收到534位來自8所受資助大學、15所自資學院、公開大學、職業訓練局及演藝學院的大專教師回覆。在現時制度下，合約教師經過6年服務後，表現良好理應可由實任制或以終身教席聘用。 整體有6成全職合約教師服務逾6年 未獲轉實任 惟調查結果發現有六成全職合約教師即使服務超過6年，當中有四成更已服務9年以上，未獲由全職合約教師轉為實任教師。教協副會長兼立法會議員葉建源指，在公立大學，除嶺南大學外，所有大學學術人員皆有半數為合約教師，其中科大的比例更超過七成半。 教協會長馮偉華直言，自資院校兼職教師比例的情況更加嚴重，他續強調公立大學收取公帑，辦好教育是應有之義，不應「重研輕教」，而犧牲教學質素。

大學助理教授鍾劍華（左一）（張美華攝） 逾六成教師過去一年曾在多間院校任職 另外，調查又發現在兼職教師中，有逾六成教師於過去一年曾在多於一間院校任職；更有百分之六的兼職教師曾於五至六間院校任職。在員工福利方面，高達九成四受訪兼職教師均表示他們未有任何員工福利；近七成兼職教師合約期只有一個學期至6個月，令教師需到不同院校「流浪」，以維持生計。 鍾劍華：「兼職制度」原意為聘請業內人士而設 大學助理教授鍾劍華指，「兼職制度」的其中一個原意為希望聘請業內人士，如前線社工或具經驗的護士任教，讓學生可以學習更多業內經驗。調查發現，高逾八成半受訪者同意愈來愈多兼職教師，亦有七成受訪者認為現況違背聘請兼職教師的原意。 有學生全部課程由兼職教師教授 索推薦信「求助無門」 鍾劍華批評現時大專院校「重研輕教」，不少大專院校將資源集中於資訊研究計劃及聘用專注研究的教授，令教學工作的責任轉移至兼職教師身上。但兼職教師由於經常欠缺教學配套，既沒有辦公室預備教學工作，課餘時間亦難約見同學，影響教育質素。 他舉例曾有學生向他求助，表示他上課的負責教師全為兼職教師，由於未能尋找相關老師索取推薦信，最終需向鍾劍華求助。鍾劍華認為個案反映兼職教師未能與學生建立關係，更會造成學生在教學和學業問題上「求助無門」，違背兼職教師制度的原意。

冀增加實任制及終身教席聘用教職員的比例

葉建源希望各院校可以增加實任制及終身教席聘用教職員的比例，為教職員提供穩定的工作環境；他同時指出，實任制是對教職員的一種肯定，假如教職員表現良好，院校應提供更多機會，讓同工轉為實任制，否則將難以吸引優秀人才於本港大專界服務。

馮偉華又補充，實任制可以給予教師更大的職業保障，令學者不必擔心，校方因他們的言論影響未來續約，同時為學術自由和言論自由提供進一步保障。