科大研無人機傳感器技術　實時量度船舶排放污染物

空氣污染物排放源頭之一是船舶，由今年起所有船隻在香港水域內航行或停泊必須使用合規格燃料，包括含硫量不超過0.5%的低硫船用燃料，以改善空氣質素。 香港科技大學環境及可持續發展學部與環保署合作，研究以無人機傳感器技術實時量度船舶排放及快速篩查高硫船舶。

香港科技大學環境及可持續發展學部與環保署合作，研究以無人機傳感器技術實時量度船舶排放及快速篩查高硫船舶。（勞敏儀攝）

船舶廢氣排放是香港最大污染源。過往本港依賴搜查船隻的燃料使用記錄，或以目測方法「量度」廢氣顏色深淺度，甚至抽取船隻的燃油樣本進行離岸檢測分析。

使用無人機傳感器技術後，能具備量度多種主要船舶廢氣排放污染物，包括二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳和懸浮粒子的功能。當無人機在船舶廢氣排放約50米範圍外進行偵測後，系統會透過雲端技術傳送實時數據及進行電腦分析，在兩分鐘內準確運算在0.05%至5%範圍內的船舶燃料含硫量。運作過程減少對人手操控的依賴，提高執法效率。

根據《空氣污染管制（船用燃料）規例》（第311AB章），由今年1月1日起，所有船隻在香港水域內（除《規例》訂明的若干船隻類別外），不論該船隻正在航行或停泊，都必須使用合規格燃料，包括含硫量不超過0.5%的低硫船用燃料、液化天然氣，以及環保署署長認可的其他燃料；如船隻使用減排技術令二氧化硫的排放少於或等同於使用低硫船用燃料，可獲豁免使用合規格燃料。船隻擁有人和船長一旦違法，最高可被判罰款二十萬元及監禁六個月。