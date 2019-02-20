過去3年有50宗公屋申請涉隱瞞有境外物業　僅4宗定罪

近年有報道指，有部分內地新來港定居人士申請公屋時，隱瞞擁有內地物業。運輸及房屋局局長陳帆以書面回覆立法會議員質詢時指，過去3年，房委會接獲約380宗關於公屋申論者瞞報資料的舉報，當局亦主動抽查了約1,800宗申請個案，當中有50宗涉隱瞞擁有香港境外物業，但成功檢控及定罪的只有4宗。

陳帆稱，過去3年有50宗公屋申請涉隱瞞有境外物業，當中有4宗被定罪。（資料圖片／梁鵬威攝）

陳帆以書面回覆稱，房委會會定期就公屋申請者個案覆檢、抽樣調查，以及與其他政府部門核對資料。他表示，除主動抽查，在接獲懷疑隱瞞資料，包括入息、資產或家庭狀況等的舉報後，房委會會詳細調查有合理懷疑的個案，過去3年已接獲380宗關於申請者隱瞞資料的舉報。另外，又主動抽查了約1,800宗申請個案，當中涉及隱瞞擁有香港境外物業的約有 50 宗，成功檢控並定罪的個案共有4宗。

2017年7月起，房委會使用新的電腦系統處理公屋申請。陳帆表示，截至2018年12月，房委會共收到約120宗公屋申請申報擁有房產／物業，但系統並無備存房產於香港境內或境外的分項統計數據。他又稱，2017年7月前，房委會並無備存有關資產項目按類別分類的統計數字。

陳帆：提供虛假資料涉虛假陳述屬刑事

陳帆表示，房委會一直致力打擊濫用公屋，嚴正處理濫用個案，並會隨機抽選住戶申報的資料，如有懷疑或接獲舉報，更會深入調查，有需要時向香港及香港以外機構查詢。他又稱，提供虛假資料涉及虛假陳述，屬刑事罪行，有關的公屋申請者會被取消申請，更可能被起訴。