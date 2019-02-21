嶺大首設自資動畫數碼藝術學士課程　四年學費40萬元

嶺南大學2019學年將推出三個新課程，包括數據科學、環球博雅教育和動畫及數碼藝術學士課程。當中，動畫及數碼藝術為嶺大首個全日制自資課程，以培育創意藝術教育的人才，料首屆招收20至30名學生，學費每年10萬元。

嶺南大學今日舉行新春傳媒茶聚，校長鄭國漢（左四）與一眾大學高層均有出席。（胡家欣攝）

嶺大文學院院長葉月瑜今日出席新春傳媒茶聚時表示，過去政府施政報告提及推動創意及動畫產業，行內對相關專才需求增加，故嶺大於2019學年開設動畫及數碼藝術四年制學士課程。葉提到，課程包括藝術及動態影象史及動畫及數碼藝術技能課程，當中會結合VR與藝術的應用技術。

葉月瑜認為，現時本港院校只將動畫專修附屬於傳理學院或創意學院，學生要兼讀「七至八科與動畫無關嘅嘢（學科）」。相比之下，嶺大的動畫課程會更為集中，「首年就可以學習動畫設計。」

盼動畫課程三年後納入政府資助

八大資助院校中，浸大傳理學院設有電影主修（動畫及媒體藝術專修）課程，城大創意媒體學院提供創意媒體、新媒體課程，課程均會涵蓋動畫學科，學費每年約4.2萬元，總學費為約16.8萬元。自資院校方面，公開大學設有動畫及視覺藝術課程，扣除「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）資助，每年學費約2.3萬元，總學費約10.5萬元。

她續指，由於大學2019至2022三年期學術規劃已開展，故課程先以自資模式推行，期望在下一個規劃周期爭取申請成為資助課程。現時課程學額約20至30個，每年學費為10萬元，4年學費合共40萬元。

嶺大首設理學士 數學科學課程投資5千萬

另外，嶺大新學年會開設數據科學及環球博雅教育學士課程，每年各提供20個學額。數據科學為嶺大首個理學士課程，將教授人工智能、電腦科學、統計學以及數學。

嶺大校長鄭國漢表示，大學未來4年會在數據科學課程投入5,000萬元，以增聘相關教員人手及增設配套設施，但現時未有構思成立理學院，另該校過去兩年籌得1億元以支持大學的教學及研究工作。