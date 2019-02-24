光陰荏苒，時代巨輪無情輾過一切。市建局去年拋出一億元方案，為糾纏多年的觀塘重建計劃填上休止符。裕民坊的一眾商舖將於本月28日前遷出，再多不捨也要離開。 走過昏暗的橫街窄巷，於不起眼的角落傳來陣陣豆漿香氣。屹立逾20年的永興豆漿王是區內「名店」，更是老闆劉生劉太半輩子經營的心血。從地鐵通車再到觀塘重建，滿布歷史痕跡的小店不僅歷盡觀塘區變化，對劉太而言更是承載著一家人的回憶。遷出的大限將至，倆口子坦言會否重開仍是未知數，只盼日後能覓得合適的舖位，再與街坊相聚。

看似普通的豆漿，每一口均暗藏劉生劉太的心血。（李澤彤攝）

熙來攘往的觀塘道上，不乏高樓大廈、名店商場；惟一街之隔的裕民坊，卻有如時間靜止，殘舊的建築仍可見時代的印記。「我哋嘅豆漿最好飲，秘訣就係用心整。」年過六十的劉太對自家製的豆漿充滿信心，「由中午十二點開始整（豆漿），一直忙到零晨一、兩點先有得唞。」

屹立裕民坊逾二十多年的永興豆漿王，屬區內數一數二的「名店」，甚至有留學國外的客人稱，每次回港均必定光顧，品嘗「家的味道」。

由三十多年前於觀塘碼頭擺檔，到面對重建計劃，豆漿店歷盡觀塘變遷。（李澤彤攝）

經歷家庭巨變 見盡觀塘變遷

劉太憶述於三十多年前起於觀塘碼頭「擺走鬼檔」，然後見證地鐵通車，「通咗車之後，船就無人坐。」兩夫妻輾轉間遷到裕民坊，一晃廿多年過去，「唉...變咗好多，變到全部係新樓，咁樣嘅小店全部無晒。」兩口子歷盡觀塘變遷，亦見證客人的成長，「（客人）拍拖時就幫襯，到仔女都讀大學，然後（仔女）又會來幫襯。」

塵封的招牌、窄小的店舖，對於二人而言卻全是一幕幕溫馨光境。（李澤彤攝）

對街坊、社區縱有不捨，但更感觸的來自店內一幕幕不願抹去的記憶。劉太的幼女及女婿不幸於七年前的南丫海難中去世，「個女以前放假就會來幫手...嗰時我哋休息了一段好長時間，（店舖）都有啲回憶。」經歷家庭巨變，一家人仍能團結再出發，「大女同埋兩個孫依家間中都會落嚟幫手；」惟面對重建的巨輪卻束手無策，「沒有辦法，畢竟都要拆...」

不捨街坊 希望重開店鋪

受觀塘重建計劃影響，現時於裕華大廈及國泰大廈的商戶，將需於本月28日或之前遷出，永興豆漿王是其中一個商戶。辛勤半輩子，一度考慮趁重建關閉小店，「兩公婆都做到周身痛，但一聽到啲街坊話好味，我哋又唔捨得。」

他們一直於區內尋覓合適的舖位，無奈大部分租金高企，難以負擔；亦有考慮待日後重建完成後，遷到市建局承諾預留舖位的新商場內重開。但兩人又擔心長達兩年的空白期內出現變數，加上店舖位置須由市建局指定，「怕街坊搵唔到我哋。」故日後會否重開仍是未知數。

「唔使收錢啦，」這份人情味仍能延續下去嗎？（李澤彤攝）

市建局去年就觀塘重建計劃內的第五發展區，以一億元向裕民坊一帶的違例構築物用戶，提出特惠賠償方案。市建局早前稱於限期前收到91份接納搬遷建議回覆，「經營者」及「持有人」接納建議的比率分別高達90%和87%。對於限期後仍未遷出的商戶，預計政府將於今年中引用《收回土地條例》收回土地，估計需要一年多的時間完成第五發展區的收地和清場。