教育局研放寬中學開全英文班門檻　學界傾向支持　促打好英文基礎

教育局正全面檢視及研究中學語言微調政策。據了解，局方決定啟動研究，考慮放寬中學開設英文班的門檻，每班取錄達標學生比例可由現時8成半下調；而有能力以英語學習的學生，其達標成績可由「前列40%」，擴大至最多「前列50%」。 有中學校長稱傾向支持放寬建議，認為目前中六畢業生人口下降，能符合入讀大專門檻的比例人數上升，若不在中學階段打好英文基礎，學生或難以適應大專教學模式。

津貼中學議會當然執委林日豐表示，現時整體中六畢業生人口下降，能符合入大學門檻的學生愈來愈多，若不在中學階段打好英文基礎，學生或難以適應大專教學模式。（資料圖片）

全港有約120間中學全開英文班，另有開設英文班及中文班的「半英中」學校。目前，中學全開英文班的門檻為在檢視周期前連續兩年，85%中一新生為成績名列全港首40%學生。

教育局原每6年為一個檢視周期，語言微調政策將在2022/23學年踏入第三周期，據了解，局方將探討研究放寬「英中」門檻，每班需「達標」學生比例降至85%以下；同時學生能力達標門檻，亦研究適度放寬至「前列5成」或「前列4成半」。

提升中六畢業生應對大專英語授課

津貼中學議會當然執委林日豐表示，現時整體中六畢業生人口下降，能符合入讀大學門檻的學生愈來愈多，現時大專學額甚至足以容納所有文憑試成績達「3322」要求的學生。不過，林指大專階段需以英語學習，若學生不能夠提前在中學階段打好英文基礎，升上大專後學習會更加吃力，故應反思是否保留舊有政策模式。

中學校長料「上移錯配」或減退

被問到會否擔心有未達標學生入讀英中，出現「上移錯配」情況，林日豐表示，過去學界曾有這個擔憂，但他認為若新政策落實，「上移錯配」情況會減少，原因是未來升中人口上升，反而令達標學生人數增加，減少錯配情況。

其次，教育局4年前曾凍結英中學額，令部分未達標的英中暫免落車。他指這類學校需要向教育局撰寫計劃書，以維持英中地位，據知教育局幾年來一直有追蹤該批學校情況，「見唔到有咩負面批評，或有唔妥善效果」，相信若局方調整政策，屆時會再提出研究理據。他又認為雖然目前全英文班的學校，每班要有85%學生達到「前列40%」的要求，但他反問「排第41、42係咪就一定唔得（以英語學習）?」

被問到會否有更多「半英中」學校爭取上車，他認為若學校師資未有足夠能力，就不應該過於勉強，否則只會影響學生學習環境。

小學校長：放寬全英文班門檻屬可行方向

至於津貼小學議會主席蘇炳輝則指，對學生而言，在校內有較多合適語言學習，而且可以配合學生發展，屬可行方向。