阿虫離世半年　數百作品製成手機桌面圖供免費下載（含大量圖）

本港著名漫畫家阿虫（嚴以敬）於去年8月，在美國洛杉磯的家中因突發性心臟衰竭離世，享年85歲。 阿虫的家人日前於Facebook公布，將阿虫過往的作品進行數碼復修等工作，並將其製成電子畫冊、手機桌面圖檔及信箋開放予公眾免費下載，盼可延續阿虫愛分享的精神，「借用阿虫的一句畫題『識欣賞，懂分享。』

香港著名漫畫家阿虫（嚴以敬）於去年逝世。（AhChung 阿虫Facebook專頁圖片）

香港著名漫畫家阿虫（嚴以敬）的Facebook專頁於周四（7日）公布，將阿虫過往的作品進行數碼修復和保存工作，並將首階段的數百張圖片製成手機桌面圖檔及信箋，上傳到阿虫的官方作品網址供公眾下載。他們稱希望透過行動，將阿虫愛分享、參予公益活動的精神延續，更稱：「只要有用得著阿虫作品的地方，請隨時和我們聯系。」

作品分成以下共六個不同的主題，上載到網站，只需按「下載區」頁，便可免費下載。

《阿虫的算術人生》

+ 37 + 36 + 35

《日日有陽光》

+ 45 + 44 + 43

《道在理中》

+ 49 + 48 + 47

《活出智慧來》

+ 46 + 45 + 44

《勇者逆境不低頭》

+ 49 + 48 + 47

《不可說》

+ 32 + 31 + 30

阿虫信箋