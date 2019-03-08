阿虫離世半年　數百作品製成手機桌面圖供免費下載（含大量圖）

撰文：張嘉敏
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本港著名漫畫家阿虫（嚴以敬）於去年8月，在美國洛杉磯的家中因突發性心臟衰竭離世，享年85歲。
阿虫的家人日前於Facebook公布，將阿虫過往的作品進行數碼復修等工作，並將其製成電子畫冊、手機桌面圖檔及信箋開放予公眾免費下載，盼可延續阿虫愛分享的精神，「借用阿虫的一句畫題『識欣賞，懂分享。』
香港著名漫畫家阿虫（嚴以敬）於去年逝世。（AhChung 阿虫Facebook專頁圖片）
香港著名漫畫家阿虫（嚴以敬）的Facebook專頁於周四（7日）公布，將阿虫過往的作品進行數碼修復和保存工作，並將首階段的數百張圖片製成手機桌面圖檔及信箋，上傳到阿虫的官方作品網址供公眾下載。他們稱希望透過行動，將阿虫愛分享、參予公益活動的精神延續，更稱：「只要有用得著阿虫作品的地方，請隨時和我們聯系。」
作品分成以下共六個不同的主題，上載到網站，只需按「下載區」頁，便可免費下載。
《阿虫的算術人生》
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《日日有陽光》
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+43
《道在理中》
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+47
《活出智慧來》
+46
+45
+44
《勇者逆境不低頭》
+49
+48
+47
《不可說》
+32
+31
+30
阿虫信箋
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