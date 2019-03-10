逾5000名市民參與第七屆全港運動會「賽馬會全城躍動活力跑」

第七屆全港運動會（港運會）「賽馬會全城躍動活力跑」今日(10日)上午在沙田城門河畔圓滿舉行，逾5,000名市民踴躍參與活動，分享運動的樂趣，並一起迎接即將展開的第七屆港運會。 「賽馬會全城躍動活力跑」自2015年首辦以來，一直深受市民歡迎，今屆再增加活動名額，讓更多市民參與這項社區活動。活動以自我挑戰為主，不設競賽，旨在鼓勵市民多做運動，在社區層面推廣「普及體育」。參加者可享受跑步樂趣，同時為積極備戰第七屆港運會的地區健兒打氣。 活力跑設有約3公里和10公里兩個組別，均由沙田運動場對開的源禾路起步。每位參加者獲贈紀念T恤及禮品包，在限定時間內跑畢全程的參加者，可獲贈證書及紀念獎牌。大會設有個人「最出位扮相大獎」及「全場最佳團隊服裝獎」，兩個獎項分別設有冠、亞、季軍，參加者悉心打扮，造型別具創意，增添現場歡樂氣氛。

第七屆全港運動會「賽馬會全城躍動活力跑」今日舉行，康樂及文化事務署署長李美嫦（前排左五）與「全場最佳團隊服裝獎」冠軍得主合照。(康文署提供)

不少市民在源禾路、城門河畔及沙田運動場一帶，夾道為參加者打氣。此外，大會在源禾遊樂場舉辦嘉年華，活動包括舞台表演、攤位遊戲、親子樂園及拍照區等。此外，為加強與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奥委會）共同推廣「普及體育」文化，港協暨奥委會協調了多個體育總會安排體育示範及同樂活動，供活力跑的參加者及市民參與，享受運動的樂趣。

港運會是兩年一度的大型綜合運動會，以全港十八區區議會為參賽單位。第七屆港運會區際體育比賽於4月28日至6月2日舉行，共設有8個體育比賽項目，包括田徑、羽毛球、籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球及排球。

除區際體育比賽之外，大會亦會舉辦一連串社區參與活動，讓市民以不同形式參與港運會。巿民可投票選出「我最支持的體育社區」及競猜「第七屆全港運動會總冠軍」。攝影愛好者可拍下港運會各項比賽和活動的精彩一刻，參加「活力動感攝影比賽」。

第七屆港運會開幕典禮將於4月28日在香港體育館舉行，約1800張入場券於4月9日起在康樂及文化事務署（康文署）各分區康樂事務辦事處免費派發。出席今日活動的嘉賓包括康文署署長李美嫦、第七屆港運會籌備委員會主席葉永成及副主席容樹恒教授、香港賽馬會慈善及社區事務執行總監張亮、康文署副署長（康樂事務）李碧茜、香港業餘田徑總會主席關祺；以及香港賽馬會慈善事務高級經理（體育及環保）鄧詠茵。

