「龍心」前女友稱患斯德哥爾摩候群症　遭威迫認罪　准改不認罪

網絡紅人「龍心」與其前女友鄭芷琪，被指去年在東涌一書院外涉襲擊事件，案件原於今（11日）在西九龍法院開審，惟早前認罪的鄭突改變初衷，稱她疑患上「斯得哥爾摩候群症」，並在「龍心」威迫下，在精神狀態不健全情況下認罪，現在已回復清醒，要求改為不認罪。裁判官嚴舜儀最後雖然接受其申請，但斥鄭不負責任，浪費法庭時間，罰款500元。數名特別來旁聽的準文憑試考生亦白走一趟。

「龍心」前女友鄭芷琪稱她現已回復清醒。（資料圖片）

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兩名被告：鄭芷琪（女，20歲），林克霖（男，41歲），即網紅「龍心」，被控一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪。鄭被加控一項襲擊導致造成身體傷害罪。控罪指二人於去年10月3日東涌明愛華德高中書院外，喧嘩及阻礙他人進入上述地址；鄭另再被控在上述學校外襲擊一名姓張男子。

疑患上斯德哥爾摩候群症

本案原定安排今明兩天（11-12日）審理，惟鄭的代表律師於庭上稱希望撤回她就襲擊一罪的認罪。鄭先後向法庭呈上照片和入住葵涌醫院精神科的證明，表示她曾被龍心暴力對待至手腳有瘀傷，認罪之時的精神狀態亦不佳，更疑患上斯德哥爾摩候群症，故在龍心威迫下認罪。

鄭的律師亦表示，鄭早前與家人、學校、朋友等斷絕來往，生活完全倚賴龍心，故鄭亦害怕被龍心暴力虐待而認罪。鄭現已恢復「清醒」，故希望改為不認罪。

文憑試考生想旁聽亦白走一轉

主任裁判官嚴舜儀參閱過鄭的精神科住院記錄及陳詞後，雖同意應押後案件讓各方重新審視鄭的認罪決定，但仍斥鄭「不負責任」，即使上星期已經決定撤回控罪，但卻遲遲不通過律師通知法庭，導致原訂今明兩天的審期白白浪費，控辯雙方以及數位趕考文憑試的學生證人特意到法庭卻白走一趟。最終嚴官命令鄭需支付500元的訟費，並將案件押後至4月8日，以便辯方準備有關鄭認罪時精神狀況的証明文件和誓章供詞。

案件編號：WKCC4425/2018