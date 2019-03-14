【紮鐵女工】三名師奶走進男人地盤當紮鐵燒焊技工　難忘辛酸

有「港版羅拉」之稱的30歲搬運女工朱芊佩，去年引起社會熱議，只因她的性別和樣貌在傳統由男人主導的搬運業形成強烈對比。近年部分工種的男女比例差距收窄，當中地盤女工數目已破萬人，去年佔行業比率更創新高達到12%。 不過，現時地盤的工作環境對女性並不友善，就連換衫都成問題，而當工作量減少而要「炒人」時，女工亦首當其衝，甚至被套上「呃人工」的罪名。《香港01》訪問了兩位紮鐵女工及一位燒焊女工，究意是甚麼原因令他們要走入男人世界？

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何瞐偶然看到招收紮鐵學徒廣告，因「薪高糧準、無需加班」而入行當上紮鐵女工。（張浩維攝）

燒焊女工1──何瞐（瞐讀作莫）

何瞐2005年誕下兒子，2008年持單程證由廣西移居香港後，生活負擔日重。薪金高而且無需加班，令希望有高收入、有時間陪伴兒子的她，視紮鐵為理想工作。「我在鄉下曾跟前輩一同到地盤工作，相信自己能夠勝任。（當時一日）超過一千元，真的十分吸引。」

同男人爭工作、「呃人工」？

何瞐完成半年培訓和學師後，經學院介紹到一個地盤工，她擔心別人以為是白騙人工。一如所料，她首日出現在地盤即引來不少男同事竊竊私語，聽到不少不堪入耳的說話，大致是不滿有女人來跟他們爭工作。對於有男同事標籖她是來「欺騙人工」，更是耿耿於懷，「我認同男女力氣有點差距，但手腳較慢這一點我絕不認同。很多工序要細心一點才能做到，（因此）是適合女性的，只是部分人仍有懷疑。」

由於紥鐵科就業不足，何瞐只好改為當地盤其他工種，幫補家計。（張浩維攝）

以勤勞扭轉男同事偏見

於是她力爭比他們做得更好、更快，用成績證明給他們看。經過一年努力，不少同事對她另眼相看，更向判頭稱讚她，「他們見我工作落力，有同判頭說我能夠幫忙，應加人工。」

何瞐憶述到地盤工作初期，日子的確非常辛苦，「你會感到整個人的水分全部流走，一邊喝水，但同時不斷出汗，像是把水分換走一樣，衣服一件一件地換，但仍滿身汗水，每個關節都像要散開一樣。」作為在職媽媽，她不論工作如何艱辛，下班後仍要到街市買菜，回家煮飯給兒子吃、與他溫習，再做家務。

空缺減少首當其衝 轉看守地盤

何瞐當了八年紮鐵工人。訪問當日，她正於大埔工地做看守工作，薪金比做紮鐵工人時少了超過一半。她說，自2015年起，地盤工選擇明顯減少，到去年中，更甚少收到判頭致電叫開工，「後期好多時候，大師傅也開工不足，加上我是女性，工作就更少了。」她不時要到學校參加兒子的親子活動，一旦患病又要請假照顧他，令判頭對她產生負面印象，有工作機會時便不會第一時間考慮她，致使近年長期開工不足。

何瞐坦言，不少人會認為嫁到香港的內地女人，大多貪圖香港的福利，但她絕對不是，「我認為靠自己賺錢才有生存的意義，我見過不少新移民亦想自食其力。領取社會福利很傷尊嚴，我一點也不想，我想納稅，因為施比受更為有福。」

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王莉說不要事事以自己為女性，期望得到優待，到工地做事人人都平等。（盧翊銘攝）

燒焊女工2──王莉

「我要養育父母及兒子，兒子大了要補習，花費很多。」王莉入行原因與方法和何瞐相似。只有1.6米高的王莉，要搬起一支支沉甸甸的鐵枝，適應期相對長一些。「起初真的要非常努力，由於長時間蹲下工作，每日回家都感覺到雙腳麻痺得厲害，塗了不少藥油，但我跟自己講，一定『無問題』。」三年多來，她未有就業不足的情況，每周大概工作六日，收入相對穩定。

王莉皮膚黯黑，肌肉結實，她坦言自己看起來較真實年齡成熟。她對記者說，到工地做事，不要事事以自己為女性，期望得到優待，得人人都平等付出，才有同樣的薪金。「自己有多辛苦也不要別人的照顧，因為工地不分男女，工序需要你去處理，就要將它做得妥妥當當。」

作為在職媽媽，王莉能夠照顧兒子的時間相當少，但她認為不能退縮，「兒子長大了點，可交給他的祖母照顧，要想着出糧的一刻，多辛苦都有價值。」

香港女士多數會外出工作，但（讓她們）從事地盤工作也未必受得了，太骯髒了，但想到可花自己的錢去購物，感覺相當好，並且明白到不能單單依靠丈夫。 燒焊女工楊華釵指在香港感受到女性的獨立和堅強

燒焊工楊華釵從福建嫁到香港後，兩年前長女升上小一後，決意跟丈夫「夫妻檔」一同當上燒焊工。（盧翊銘攝）

燒焊女工──楊華釵

楊華釵與丈夫育有一對子女，她從福建嫁到香港後，過了數年家庭主婦的生活，兩年前長女升上小一後，她決意跟丈夫「夫妻檔」一同當上燒焊工，於是到建造業議會上課，班上只有她一個女學員。畢業後首次到地盤上班，男工友感到好奇，生怕她做不來。她起初上班的一段時間難以入眠，怕有比較，迫令自己做得較他們快和準確，「開始時都會有判頭懷疑我的能力，但其後發現我手腳快，超出他的想像，便改變想法了」。

「天生燒焊工」 火花濺手不退縮

燒焊工跟紮鐵工有一點不同，最重要是耐性和雙手鎮定，「我已為人母，比較有耐性及細心，這一點來看女性似乎更能勝任。」當了兩年多燒焊工，楊華釵至今「薄有名氣」，讓她應接不遐。她形容自己「天生為燒焊工」，即使被火花彈到雙手也會繼續工作，不退縮也不害怕。當炎炎夏日來臨時，套在身上的保護衣令她加倍焗促，「我會跟自己說，穿上厚厚的衣服可以幫助減肥，也相當不錯。」

楊華釵於福建時當美容師，遇到的客人總是「雞蛋裏挑骨頭」，故有不少負面情緒；相反，地盤工作的體力消耗快，加上同事大多為男性，出現任何問題可坦白說出，即時解決，令她感到舒暢得多。