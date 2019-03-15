首間意大利國際幼稚園落戶鴨脷洲　創辦人：係香港人落葉歸根

本港首間意大利國際幼稚園落戶鴨脷洲海怡半島，將於9月正式營運，冀為在港意大利僑民提供一個具備意國文化背景的幼稚園外，背後亦隱藏一個愛情故事：身為港人的妻子冀落葉歸根，身為意國商人的丈夫則希望「Cherchez la femme（追隨女士）」，遂斥資2億在港設校。 學校每年將收取11萬港幣作為學費，將採用「瑞吉歐（Reggio Emilia Approach）」意國傳統教學法。對於返港設校，意國商人的太太魏昭鳳形容：「自己是香港人，返香港（辦學）係『落葉歸根』。」

創辦人兼校監古楚璧（Franco Cutrupia）(右)因妻子冀在港落葉歸根，遂在鴨脷洲開辦意大利國際幼稚園；左為校董兼行政總監茱麗婭（Giulia Ziggiotti）。(鄺曉斌攝)

意大利國際幼稚園將提供兩個組別，供不同語言文化背景的學生選讀，分別為「意大利語-英語」及「英語-中文」組別。（鄺曉斌攝）

意大利國際幼稚園校舍面積約1萬平方呎，包括7間課室及3個遊樂空間，最高可容納201名學生。教育局已批准幼稚園開辦幼兒班（K1）、低班（K2）及高班（K3）的全日制及半日制課程，預計將於本年9月正式開學，校方目前共收到約100個在港意大利家庭及本地家庭的入學註冊申請。

每級設兩班 每班29人

校方預計，每個年級會開2班，每班約29人，教學上會採取「小班教學」，每名老師最多負責9名學生。幼稚園將提供兩個組別，供不同語言文化背景的學生選讀，分別為「意大利語-英語」組別，輔以中文及中國文化；以及「英語-中文」組別，輔以意大利語及意國文化。

意大利國際幼稚園座落鴨脷洲海怡半島，將於今年9月開始營運。（鄺曉斌攝）

獲聘教師均需前往意大利培訓

校方將從海外招聘意大利語、英語或普通話為母語的教師來港任教，預計最少需招聘20人，所有獲聘教師均需前往意大利接受為期2至3星期的「瑞吉歐（Reggio Emilia Approach）」教學法培訓，相關開支由幼稚園負責。校董兼行政總監茱麗婭（Giulia Ziggiotti）表示，校長將於本年4月率先前往意大利受訓。

幼稚園已與意大利教育機構Reggio Children簽訂合作協議，對方將負責支援「瑞吉歐」教學法的師資培訓，幼稚園將會採納其主題探究、哲理文化研究等教學理念，期望幼兒可用「一百種語言（方式）」表達自我。

意大利國際幼稚園內部環境。（鄺曉斌攝）

+ 4 + 3 + 2

根據《收費證明書》，意大利國際幼稚園全日制每學年學費為11萬元，每期學費1萬元，分11期收取；半日制每學年學費為7.15萬元，每期學費6,500元，同樣分11期收取。有別於其餘國際學校，幼稚園不會發行債券（Debenture）。

學前預備班仍待教育局批准

校方表示，目前正向教育局申請幼兒中心牌照，期望最快可在今年內獲批，隨後會開辦俗稱「N班」的學前預備班（Pre-Nursery），預計招生人數27人。

幼稚園創辦人兼校監古楚璧（Franco Cutrupia）與港籍妻子魏昭鳳，2015年在意大利駐華大使館的支持下，率先於北京創辦首間意大利國際幼稚園及小學。及後他們發現，香港的意國僑民逐漸增加，認為他們需要一間具備意國文化背景的幼稚園；在意大利駐港總領事的支持下，古楚璧決定斥資2億港元，在海怡半島購置及翻新物業，在香港開辦首間意大利國際幼稚園。

左起：校董兼行政總監茱麗婭（Giulia Ziggiotti）、創辦人兼校監古楚璧（Franco Cutrupia）、創辦人魏昭鳳。（鄺曉斌攝）

相信「瑞吉歐」教學法能發揮兒童最大潛能

古楚璧相信，「瑞吉歐」教學法能發揮兒童的最大潛能，可為本地家庭帶來優質的意式教育。被問及為何會願意斥巨資來港辦學，古楚璧直言，辦學的目標不是牟利，而是回饋社會「做些好事（to make something good）」；港籍妻子同樣是重要因素，被問及為何願意斥巨資來港辦學，古楚璧以一句法國諺語回應：「Cherchez la femme（追隨女士）。」

魏昭鳳表示，吸取在北京辦學的成功經驗後，期望重回故土辦學，給港人家庭多一個選擇：「自己是香港人，返香港（辦學）係『落葉歸根』。」