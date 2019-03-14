【有片】二手床褥點洗先最乾淨？　陪月員：一定要用呢樣嘢！

消委會公布BB床床褥的測試結果，當中提及不鼓勵使用二手床褥。不過事實上有不少家長為了環保或「意頭好」都不介意使用二手床。陪月員黃坐月就指只要清潔和保養得宜，其實二手床都可以重用。請即觀看影片，看看專業陪月員提供的貼士。

初生嬰兒成長速度快，陪月員黃坐月指嬰兒一般於六個月大就需要換床，因此不少因成本問題及講求環保的父母都不介意重用二手嬰兒床。另外，黃坐月指有部分家長因為傳統習俗，認為送二手床能延續嬰兒的健康：「傳統有人覺得床一代傳一代，其實是一個延續。把上一個BB能健康成長的寓意引申給下一個BB。」她補充指通常送床者都會把床、床單、床褥和床墊一整套送給他人。

梳打粉灑床褥表面去漬

一般不算骯髒的床褥，拿回家後可以作簡單清洗。黃坐月指如果床褥上沒有污漬的話，可以簡單用消毒毛巾抹一抹，然後再晾曬。若床褥上有BB排泄物或水漬，則可用食用梳打粉清理。「有些可以水洗的床褥則用水洗，如果床褥標籤寫明不能水洗的話，則可以把食用梳打粉灑在床褥表面，乾身的梳打粉灑在床褥約15至30分鐘，最後用吸塵機吸走粉末。」她指食用梳打粉對BB的危害較低，即使未完全清理亦無大礙。她又提醒如果太深層的污漬，梳打粉未必有效，建議換另一張床褥。

至於要清洗嬰兒床墊或床單，黃坐月就指可先用梳打粉加水，把床墊浸泡一會，之後用嬰兒洗衣液清洗，或放入洗衣機洗，然後讓太陽曬乾或用熱風吹乾。黃坐月指床褥的衛生程度固然重要，另外亦要留意床褥的軟硬度和結構是否安全。

初生嬰兒應仰睡 確保呼吸順暢

睡姿方面，黃坐月指一般初生嬰兒都應以仰睡方式進睡，保持呼吸順暢。「有些情況是剛剛餵完BB吃奶、掃完風，但BB即使打了嗝都未必完全消化好，這時就要用毛巾輕輕墊著嬰兒的背部，讓其微微側身。這可避免回奶問題。」她又提醒，BB不用蓋太多被，亦無需用枕頭。

初生嬰兒應以仰睡方式進睡，以保持呼吸暢順。(楊凱力攝)