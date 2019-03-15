中港兩男街頭扮警察哄學生　遇3「真」警當場揭發　兩男認罪候判

一名本港失業漢與一名來自內地的男子，涉嫌在葵青區一帶「扮警察」，並向剛放學的小學生進行查問及搜書包，又要男童供出地址及出示鎖匙作查看，卻被「真」警察發現，兩男逃離時掉下電話，被發現他們曾用這方法哄了多名男生。內地漢被捕後承認貪玩犯案。兩中港男今（15日）在西九龍法院承認冒警等11項罪名，裁判官把案押後至本月29日判刑。

兩名被告：黎振威，及來自內地的劉浩權，在西九龍法院承認管有虛假文書，及假冒公職人員等11項罪名。（資料圖片）

兩名被告：黎振威，32歲；及持雙程證來港的劉浩權，24歲，黎承認管有虛假文書，及假冒公職人員等9項罪名；而劉則認兩項假冒公職人員控罪，控罪指二人於去年10至12月期間，在葵涌及青衣區，先後向最少5名男生假冒警員。

曾向男生「揚」假委任證

控方案情指，黎在去年10月起，多次伙同另一男子在葵青一帶截查男學生，聲稱在調查附近有車被刮花事件，又向男生「揚」一張假的警察委任證，要求男生供出住所地址及要交出家中鎖匙供他們查看，曾有學生要求黎出示委任證查看遭劉拒絕。

再扮警遇3真警

去年12月12日，兩被告重施故技，並截查一名男學生要求搜他書包，剛巧有三名軍裝「真」警察經過，見兩被告形跡可疑上前查問，兩被告即拔足逃走，並將手提電話掉棄，最後被捕。

內地男稱貪玩冒警

警方在兩名被告身上找到偽造的警察委任證，證上印有黎的照片，黎被捕後保持緘默，來自內地的劉則稱「貪玩」冒警。警方事後在被拋掉的手機內，發現多段有兩名自稱警員男子向男學生查問的片段。

官勸二人反省後見感化官

兩被告求情時稱因失業多時而犯案，裁判官為二人索閱感化及社會服務令報告之餘，又叫二人反省，並把反省所得告知感化官。

案件編號：WKCC5644/2018