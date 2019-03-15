研究指出再婚家庭被標籤　倡政府加強心理支援

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

就再婚家庭或面對生活上的困難，香港公教婚姻輔導會及浸大社會工作系，進行有關離異及再婚家庭的教育計劃研究。當中歸納出五項影響再婚人士建立家庭的因素，包括承受家中長輩的壓力、大眾對再婚家庭小朋友的負面標籤等。研究團隊建議政府應關注再婚家庭的需要，並提供相關的支援服務。

香港公教婚姻輔導會總幹事趙崔婉芬稱，本地對再婚家庭的認識少。（張嘉敏攝）

香港公教婚姻輔導會及浸大社會工作系，進行「親子情緣GPS離異及再婚家庭親職教育計劃」研究。於2018年3月至2019年3月間，以問卷及小組形式訪問共1992人，蒐集有關公眾對再婚家庭的印象及探討家庭面對的困難。受訪人士中包括一般公眾、來自四間本地小學的四至六年級學生、再婚人士及社工等。

再婚人士因壓力　選擇隱瞞婚姻狀態

研究團隊歸納出五項妨礙再婚人士建立家庭的因素，包括來自家中長輩的壓力，甚至有受訪者選擇向長輩隱暪婚姻狀態；而公眾人士亦會標籤來自再婚家庭的小朋友，認為他們的家庭背景複雜，甚至會出現行為問題，令於離異家庭成長的小朋友出現自尊感較低的情況。

學者指，華人社會文化亦令再婚人士未有向有關機構求助。（資料圖片）

此外，研究發現再婚男女對家庭角色職責的認知有別，變相影響親子關係、而教師及社工亦對議題缺乏認識，難以提供適切的服務。加上華人社會文化亦令再婚人士未有向有關機構求助。

團隊建議政府應更關注再婚家庭的需要，改善相關的心理及生活支援服務。而有關機構亦應增加老師及社工對再婚家庭的認識，並從培訓入手加強他們的實務訓練。至於再婚家庭亦應透過社福機構的協助，參加相關的小組活動、進修有關親子關係的議題，並建立同路人的支援網絡等。

【中港假結婚】港女後悔為50萬假結婚　內地律師：離婚或被分身家
因離婚失已居40年公屋　無業漢為母上香萌死念縱火　判入獄兩年
本港離婚數目持續上升　共享親職服務助孩子適應父母離異
離婚處理不佳或致子女精神問題　團體：孩子行為異常才求助已太遲
離婚個案持續上升　「共享親職」助子女適應父母離異
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。