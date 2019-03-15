研究指出再婚家庭被標籤　倡政府加強心理支援

就再婚家庭或面對生活上的困難，香港公教婚姻輔導會及浸大社會工作系，進行有關離異及再婚家庭的教育計劃研究。當中歸納出五項影響再婚人士建立家庭的因素，包括承受家中長輩的壓力、大眾對再婚家庭小朋友的負面標籤等。研究團隊建議政府應關注再婚家庭的需要，並提供相關的支援服務。

香港公教婚姻輔導會總幹事趙崔婉芬稱，本地對再婚家庭的認識少。（張嘉敏攝）

香港公教婚姻輔導會及浸大社會工作系，進行「親子情緣GPS離異及再婚家庭親職教育計劃」研究。於2018年3月至2019年3月間，以問卷及小組形式訪問共1992人，蒐集有關公眾對再婚家庭的印象及探討家庭面對的困難。受訪人士中包括一般公眾、來自四間本地小學的四至六年級學生、再婚人士及社工等。

再婚人士因壓力 選擇隱瞞婚姻狀態

研究團隊歸納出五項妨礙再婚人士建立家庭的因素，包括來自家中長輩的壓力，甚至有受訪者選擇向長輩隱暪婚姻狀態；而公眾人士亦會標籤來自再婚家庭的小朋友，認為他們的家庭背景複雜，甚至會出現行為問題，令於離異家庭成長的小朋友出現自尊感較低的情況。