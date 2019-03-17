禮賓府開放日　親手畫人像畫盼贈林鄭　坐輪椅「粉絲」食檸檬

禮賓府今(17日)舉辦開放日予公眾參觀，不少市民及遊客專程排隊進內遊覽，及拍照留念，有八旬、坐輪椅出行的老伯伯在子女陪同下重遊舊地；亦有首次參觀的家長，取消兒子原定的興趣班安排，冀讓他到場認識本港時政。特首林鄭月娥亦有現身，與市民合照。

不少市民及遊客慕名參觀禮賓府。（余俊亮攝）

禮賓府於今天上午10時至下午5時開放，公眾可入內參觀，身穿羽絨背心的特首林鄭月娥於上午11時半現身，與市民及來訪遊客握手及打招呼，沿途有不少市民舉機要求自拍，當中不乏講普通話的內地人，林太期間有駐足欣賞表演，及聆聽攤位工作人員介紹，又有自稱特首「粉絲」的輪椅人士手持人像畫合照，希望向她送贈，林太與其合照後婉拒收禮。

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今日天氣不俗，天氣乾爽、氣溫適中，不少市民到場賞花及遊覧禮賓府，現場擠滿參觀人群。81歲坐輪椅的陳伯伯，在聖雅各福群會社工安排下，偕同子女重遊舊地。他指，自己年輕時不時趁開放日入內參觀，但近年不良於行，已十多年來沒入場。今次再訪禮賓府，感到欣喜，兒子則指，特意抽空陪同爸爸遊歷，他又大嘆，爸爸年事已高，醫療費用高昂，需不時自費購藥物治療，期望特首可聆聽民意，增加公營醫療資源，「老人家醫藥費好貴，政府與其倒錢落海 ，不如畀多啲資助啦。」

9歲的香睿，則與媽媽結伴同遊。二人專程從大埔乘車，又特意取消是日的二胡等多個興趣班，以安排時間到場參觀，香太希望兒子加深對本港政情的了解，及認識禮賓府佈局：「身為香港人，都好值得嚟睇吓，認識吓。」

陳伯伯（右）在子女陪伴下，到場重遊禮賓府。（陳淑霞攝）

Judy一家7口、三代同堂亦拉大隊到場參觀，首次入場的Judy，獲女兒、女婿及孫女陪同，她指，禮賓府多次開放，卻未有緣入場，今次趁天朗氣清到場，正好當作家庭樂，亦可欣賞府內盛開花朵，她又笑指，「想入嚟睇吓有無櫻花，睇吓有無日本嗰啲咁靚。」