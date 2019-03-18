馬會復活節「同步同樂日2019」　千人挑戰摺紙課世界紀錄

香港賽馬會今年4月19日至21日將舉辦社區活動「同心同步同樂日」，門票將在下周一(25日)發售。今年活動主題為「同樂齊學 跨代共融」，鼓勵大家持續進步、推廣跨代共融。 今年重點活動包括會場十大活動區設有超過70項寓教育於娛樂的活動及遊戲，家中長幼可與馬匹近距離接觸、青少年足球活動、DIY工作坊、復活節主題和泡泡體驗，以及欣賞健力士世界紀錄的挑戰及現場表演等。

馬會致力推廣馬術，同樂日期間，市民可近距離與馬匹互動，包括欣賞馬術示範。（馬會圖片）

設馬場亮相圈微縮模型

多年同樂日其中一項重點活動，便是挑戰世界紀錄，過去共有4,000名參加者同心協力，刷新了四項健力士世界紀錄。馬會今年再接再厲，邀請約千名來自本港中小學及非政府機構夥伴的參加者，由本地著名摺紙藝術家陳柏熹帶領，合力挑戰「最大規模的摺紙課」的世界紀錄。

十大活動區由「同策駿馬園」、「同樂互動區」、「同步動起來」、「同拍同分享」及「同看繽紛SHOW」五大主題貫穿，鼓勵參加者同樂齊學，發揮無限創意。

本年度馬季適逢沙田馬場慶祝40週年，同樂日特別展出別出心裁的沙田馬場馬匹亮相圈微縮模型；場內並設有互動展覽，讓市民細味過去40年沙田馬場與社區共同成長的印記。