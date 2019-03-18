馬會復活節「同步同樂日2019」　千人挑戰摺紙課世界紀錄

香港賽馬會今年4月19日至21日將舉辦社區活動「同心同步同樂日」，門票將在下周一(25日)發售。今年活動主題為「同樂齊學 跨代共融」，鼓勵大家持續進步、推廣跨代共融。
今年重點活動包括會場十大活動區設有超過70項寓教育於娛樂的活動及遊戲，家中長幼可與馬匹近距離接觸、青少年足球活動、DIY工作坊、復活節主題和泡泡體驗，以及欣賞健力士世界紀錄的挑戰及現場表演等。
馬會致力推廣馬術，同樂日期間，市民可近距離與馬匹互動，包括欣賞馬術示範。（馬會圖片）
設馬場亮相圈微縮模型
多年同樂日其中一項重點活動，便是挑戰世界紀錄，過去共有4,000名參加者同心協力，刷新了四項健力士世界紀錄。馬會今年再接再厲，邀請約千名來自本港中小學及非政府機構夥伴的參加者，由本地著名摺紙藝術家陳柏熹帶領，合力挑戰「最大規模的摺紙課」的世界紀錄。
十大活動區由「同策駿馬園」、「同樂互動區」、「同步動起來」、「同拍同分享」及「同看繽紛SHOW」五大主題貫穿，鼓勵參加者同樂齊學，發揮無限創意。
本年度馬季適逢沙田馬場慶祝40週年，同樂日特別展出別出心裁的沙田馬場馬匹亮相圈微縮模型；場內並設有互動展覽，讓市民細味過去40年沙田馬場與社區共同成長的印記。
馬會「同心同步同樂日」今年以「同樂齊學 跨代共融」為主題。（馬會圖片）
可近距離與馬匹互動
大型DIY工作坊歡迎15歲或以下人士參加，製作以STEAM (即科學(Science)、科技(Technology)、工程(Engineering) 、藝術(Art)及數學 (Mathematics))，以及復活節為主題的手工藝品，鼓勵年輕人發揮創意，加強親子合作及提高孩子的解難能力。
至於彭福公園將變身為馬術俱樂部，參加者可在大受歡迎的「同策駿馬園」區與馬匹近距離互動，包括現場欣賞本地騎手的場地障礙賽、盛裝舞步及越野賽馬術示範；他們又可透過專業示範學習馬匹護理及馬匹小知識，並與可愛的雪特蘭小馬合照，甚至有機會一嘗策騎小馬的樂趣。
此外，活動特別嘉賓、曼聯名宿安迪高爾(Andy Cole)將與眾同享足球樂，參加者亦有機會跟隨曼聯足球學校的教練學習小型足球。香港花式跳繩代表隊及賽馬會青少年足球領袖將攜手合作，帶來足球以外的精彩跳繩表演。
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若想了解活動的詳情及精彩活動內容，市民可瀏覽hkjc.com/rht。